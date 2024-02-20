Специалисты сошлись во мнении, что любая активность намного лучше, чем ее полное отсутствие.

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что и те, кто занимается спортом только по выходным, и те кто занимается им регулярно имеют более низкие уровни брюшного жира, окружности талии, жировой массы всего тела.

Таким образом, они выяснили, что люди, у которых есть время на занятия спортом только по выходным, худеют точно так же, как и те, кто занимается физическими упражнениями всю неделю.

"Люди пытаются наверстать упущенное в повседневной жизни, чтобы нейтрализовать опасности малоподвижного образа жизни, но у них меньше свободного времени, чтобы добраться до спортзала", - сказал Лихуа Чжан, ученый в области здравоохранения из Китайской академии медицинских наук.

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Помимо занятий в тренажерном зале, Чжан рекомендует в качестве подходящих занятий на выходных заняться скалолазанием, пешим туризмом, ездой на велосипеде и бегом.

Комментируя исследование, Беверли Чанг - доцент кафедры клинической медицины в Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке - сказала, что результаты подтверждают убеждение, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. "Главный вывод заключается в том, что люди должны вести активный образ жизни любым способом, который им подходит", - отметила специалист.

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Люди проводят рабочий день за компьютером и, несмотря на знания о пользе спорта, пренебрегают даже кратковременными тренировками. А на самом деле 30 минут спорта каждый день могут дать организму 5 преимуществ, поэтому не обязательно часами заниматься в тренажерном зале, чтобы принести пользу здоровью.

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