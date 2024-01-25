Эксперты давно сошлись на том, что ходьба, даже самая непродолжительная, благоприятно сказывается на здоровье.

Вопреки тому, что миф о 10 тыс. шагах в день был развенчан, ученые все же сошлись во мнении, что всего 4000 шагов в день снижают риск "смертности от всех причин".

Диетолог и эксперт по долголетию Митико Томиока, которая сама стремится проходить 10 тыс. шагов в день, говорит, что это "самый эффективный способ заниматься спортом - просто прогуляться", - пишет CNBC. Она рассказала, чему научилась с тех пор, как начала обращать внимание на количество шагов.

Ходьба полезна для тела и ума

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Как отметили специалисты, 10-минутная прогулка на улице способна обеспечить получение 80% дневной нормы витамина D. Кроме того, регулярная ходьба может улучшить психическое состояние. Исследования подтверждают это: аэробные упражнения могут помочь справиться с тревогой, как и длительное пребывание в лесу.

При этом специалисты утверждают, что чтобы ежедневно проходить по 10 тыс. шагов, нужно быть целеустремленным и добавляют, что мотивацию найти бывает непросто, особенно в мрачно-серые зимние дни.

Эксперты посоветовали смотреть на ходьбу, как на шанс, а не как на рутину. Например, вы можете послушать музыку, рассказ, позвонить другу.

Специалист по долголетию отметила, что после ежедневных прогулок лучше спит, становится спокойнее, а дополнительное время, проведенное для себя, помогает ей быть более терпеливой со своей семьей.

Польза ходьбы

Ученые уже давно тердят, что регулярная ходьба очен полезна для здоровья. Они даже снизили уровень нормы количества шагов с 10 тыс. до 4 тыс, лиш бы мотивировать людей, особенно с сидячим образом жизни, проходить за день хотябы необходимый минимум.

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