Они отметили беспрецедентную эффективность напитка, которую не могут показать никакие другие.

Высокая распространенность гипертонии вызывает беспокойство у специалистов, поскольку она может стать опасной причиной для сердечных приступов и инсультов.

Однако, к счастью, гипертоники могут контролировать кровяное давление, посредством того, что они едят и пьют, пишет Express.co.uk. В частности, результаты нового исследования указывают на то, что употребление стакана яблочного или апельсинового сока поможет гипертоникам держать кровяное давление под контролем.

Группа ученых из Университета Торонто в ходе исследования оценила 12 сахаросодержащих продуктов, чтобы понять, как выбор диеты влияет на гипертонию, и обнаружила, что умеренное потребление фруктового сока приводит в среднем к "небольшому снижению" давления. Сок, содержащий только натуральный сахар, смог снизить систолическое кровяное давление на 3,7 мм рт. ст. - давление внутри артерий, когда сердце бьется.

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Причина, по которой сок может положительно влиять на гипертонию, заключается в содержании в нем витаминов и флавоноидов, которые оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему и могут уменьшить воспаление.

Ученые отметили, что наибольшая польза для артериального давления наблюдалась от длительного употребления от 50 до 150 мл стакана фруктового сока в день. Однако употребление цельных фруктов, которые также содержат клетчатку, принесло еще большую пользу.

Пр этом, эквивалентное потребление сахара из других напитков, включая газированные, привело к увеличению систолического артериального давления на 6,9 мм рт. ст.

В целом, исследование подтверждает предыдущие данные о том, что ежедневное употребление стакана натурального фруктового сока может снизить показатели артериального давления.

Исследователи объяснили, что результаты показывают, что рекомендации общественного здравоохранения, направленные на помощь людям в профилактике и лечении гипертонии, должны различать натуральный и добавленный сахар.

"Исследование показывает пользу для артериального давления от умеренного потребления 100-процентного фруктового сока, который содержит только натуральные сахара", - прокомментировал ведущий автор исследования профессор Джон Сивенпайпер.

Проблема гипертонии

Несмотря на бытующее мнение, что гипертонией страдают люди преимущественно старшего возраста, сейчас эта болезнь "помолодела" и может встречаться у 25-30 летних. Поэтому с вопросом, как понизить давление, сталкивается все больше и больше жителей планеты.

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