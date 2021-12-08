Доктор Комаровский опроверг популярный миф о сладостях.

Популярный блогер, заслуженный врач Украины Евгений Комаровский объяснил постоянное злоупотребление сладостями.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге в YouTube.

Он опроверг слухи, что якобы эта тяга является признаками какой-то болезни.

"Если вы думаете, что тяга к сладкому – это симптом какой-то тайной болезни, то это большая-пребольшая ошибка. То есть, нет такой болезни, по крайней мере медицинская наука еще такой болезни не обнаружила, симптомы которой является тяга к сладкому", – ответил доктор Комаровский.

Читайте такжеРадуцкий рассказал, когда в Украине начнется следующая волна COVID-19Врач считает, что люди распространяют такие фейки в попытке "объяснить себе, что их неуемное желание постоянно есть какие-то тортики и конфеты – это не потому, что они не хотят следить за своим здоровьем, а потому, что у них скрывается какая-то тайная болезнь, которая заставляет человека есть сладкое".

Комаровский добавил, что постоянная тяга к сладкому – это проблемы воспитания.

"Это просто плохая привычка, которая никак не может быть реализована в полном объеме. Человек может жить без добавочного сахара", – ответил педиатр.

Он добавил, что сейчас многие врачи в мире пришли к общему выводу, что сладкое – один из самых опасных "наркотиков".

"Зависимость от сахара – ситуация психологическая. Но к некоторым скрытым болезням это отношения не имеет", – констатировал эксперт. Он посоветовал ограничивать количество потребленных сладостей.

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Автор: Виолетта Орлова