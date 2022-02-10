Британские ученые выяснили, что люди, которые пьют до трех чашек натурального кофе вдень, реже сталкиваются с болезнями сердца.

Желающим увеличить продолжительность жизни, каждый день стоит выпивать не менее трех чашек натурального кофе.

К такому выводу пришли британские ученые из Университета королевы Марии, передает medikforum. При этом они подчеркнули, что кофе не должен быть растворимым.

Употребление до трех чашек кофе ежедневно увеличивает продолжительность жизни, как показали наблюдения, продолжавшиеся 10 лет. Регулярно употреблявшие кофе люди на 12% реже преждевременно умирали. Кроме того, они на 20% реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульты.

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При этом эксперты доказали, что преимущества после напитка наблюдается только при употреблении свежемолотого кофе, а не растворимого.

Кроме того, если человек выпивает ежедневно больше трех чашек, то это не приносит никакой пользы организму, как показали наблюдения с участием почти полумиллиона человек. Кофе невероятно популярен, но наблюдения ученых ранее все время противоречили друг другу в вопросе того, полезен ли кофе или вреден.

Кроме кофеина в самом кофе множество минералов и антиоксидантов. Ряд ученых связал употребление кофе с уменьшением риска опухолей, диабета второго типа и деменции. А вот другие, напротив, упоминали об опасности развития повышенного артериального давления и смерти от болезней сердца. Сейчас установлено, что напиток не приводит к гипертонии и даже имеет определенные преимущества для сердца и сосудов.

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