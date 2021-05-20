Как оказалось, для кофеманов существует множество вариантов замены горячо любимого, но не всегда полезного напитка.

Горячо любимый утренний кофе можно заменить японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. В отличие от традиционного утреннего напитка, чай не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

По словам нутрициолога Кери Ганс, несмотря на то, что у кофе много полезных свойств, он может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение, пишет Obozrevatel со ссылкой на Well and Good.

Заменителем кофе может стать белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают бороться с воспалительными процессами и замедляют старение.

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"Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина", – рассказала диетолог Лорен Минчен.

Также кофе, по словам Минчен, хорошо заменяет красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

Ганс рекомендовала заменить обычный кофе грибным. Такой напиток поможет побороть тягу к кофе, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

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Автор: Виктория Гордиенко