Кроме этого, аграрии начали посевную.

Три больницы в Сумах получили комплексы Starlink для обеспечения связью.

Об этом сообщил в Facebook председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отмечает, что также больницы области продолжают получать необходимое медицинское оснащение и лекарства. Живицкий сообщил, что на Сумщине продолжается восстановление "после нашествия орков".

"Это больше похоже на набег дикарей с оружием, чем на "вторую армию мира" - подчеркнул он.

По его словам, оказывается помощь предприятиям, которые пострадали в результате обстрелов и бомбардировок российских войск.

"Мы сможем закупать строительные материалы для восстановления поврежденных во время войны объектов: жилых домов, больниц и прочих муниципальных учреждений. Начинаем безотлагательно проводить первоочередные аварийно-ремонтные работы" - сказал председатель ОВА.

Живицкий рассказал, что на сегодня в области работают и дистанционно обучают детей в 349 школах (из 375). Говоря о ситуации в районах области, он отметил, что наиболее пострадавшие общины в Ахтырском районе.

Живицкий рассказал, что в Тростянце запустили работу нескольких водозаборов. Кроме этого, аграрии начали посевную.

"А еще, с сегодняшнего дня восстанавливается работа городской больницы (да, это ту, что россияне обстреляли из танков)" - сообщил он.

Справка УНИАН. Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в оккупированной Буче врач продолжала спасать людей. Она принимала роды и лечила раненых.

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