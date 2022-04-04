Также медик помогала другим пострадавшим от российских зверств.

Врач-терапевт Ирина Язовая, которая осталась в оккупированной российскими войсками Бучи, спасала жизни раненых людей, а однажды выполнила работу акушера-гинеколога.

Об этом рассказала в Facebook журналистка Виктория Куриленко.

По словам журналистки, ее соседа 5 марта на улице Бучи подстрелили оккупанты, когда он просто шел от родственников домой. Три часа человек по имени Владимир лежал на дороге, где его чуть не переехали танки. Позже Владимира принесли домой, и врач Ирина Язовая несколько дней лечила его, перевязывала рану, обезболивала, чем спасла мужу жизнь.

Также Ирина помогала другим пострадавшим от российских зверств. В частности, семья из Ирпеня, которая пыталась выехать через Бучанский железнодорожный переезд, но там ее автомобиль подстрелили оккупанты. В результате обстрела женщина получила сквозное ранение голени, а полуторагодовалый ребенок – тяжелое ранение ноги. Язова помогла и этим людям.

Кроме помощи раненым, врач однажды вынуждена была принять роды. В доме журналистки осталась беременная женщина, 7 марта у нее начались схватки. Терапевт Язовая в условиях, когда в Буче уже не было ни воды, ни электроэнергии, ни тепла, помогла ребенку родиться на свет. Вместе с врачом в этом процессе принимали участие непрофессионалы – дизайнер, и домохозяйка.

"Свои действия Ира не считает чем-то необычным, она просто делала то, что считала нужным в данный момент – была верна клятве Гиппократа, помогала тем, кто нуждался в помощи", – подытожила эту невероятную историю журналистка.

Напомним, 2 апреля Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от противника. Впоследствии в Сети появились многочисленные свидетельства массовых убийств жителей поселка российскими захватчиками.

После появления свидетельств массовых военных преступлений в Буче Евросоюз поможет украинцам собрать доказательства для исков в международных судах.

Мир осудил действия российской армии в Украине, европейские лидеры пообещали справедливое наказание для планировщиков и исполнителей.

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