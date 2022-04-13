На период действия военного положения разрешено использовать электронные и бумажные рецепты на "Доступные лекарства" и инсулин.

В условиях военного положения в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ есть определенные условия для получения "Доступных лекарств" по рецепту.

В инфографике Минздрава представлена информация о том, как:

получить "Доступные лекарства" в условиях военного положения,

найти аптеку с "Доступными лекарствами",

получить лекарства против расстройств психики и поведения и эпилепсии.

В Минздраве отмечают:

Е-рецепт: все врачи, которые имеют технические возможности, продолжают их выписывать, а пациенты, даже находясь в другом регионе, получают по ним лекарства.

В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт. На период действия военного положения разрешено использовать электронные и бумажные рецепты на "Доступные лекарства" и инсулин.

Искать аптеки, отпускающие "Доступные лекарства", можно по ссылкой.

"Если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу первички и получить медицинскую помощь и, при необходимости, — рецепт на необходимые лекарства", - отметили в ведомстве.

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