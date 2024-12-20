При этом диетологи предупредили, что у некоторых людей мятный чай может вызвать рефлюкс или изжогу.

Мятный чай популярен не просто так, многим известны его полезные свойства.

Врач Гэри Дэн сказал, что чай с перечной мятой - это тот чай, у которого есть некоторые серьезные преимущества, подтвержденные клиническими испытаниями, пишет Prevention. При этом он добавил, что этот чай лучше пить, если он действительно вам нравится.

Преимущества чая из перечной мяты

1. Способствует пищеварению

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Наиболее известным и научно обоснованным преимуществом является поддержка пищеварения. Исследования показывают, что мята помогает при проблемах с желудочно-кишечным трактом, расстройстве желудка и синдроме раздраженного кишечника, сказал доктор Дэн.

Если вы страдаете от вздутия живота, газов, несварения желудка, спазмов и боли, масло перечной мяты может стать вашим спасителем. Исследование показало, что масло перечной мяты в форме капсул, расслабляет мышцы пищеварительного тракта и обладает противовоспалительными свойствами, что может помочь облегчить эти симптомы пищеварения.

Разница только в том, что чай может оказаться не на столько эффективным как масло. На это есть две причины: во-первых, активный ингредиент в масле перечной мяты, который менее концентрирован в чае. В форме чая этот активный ингредиен не попадает в кишечник, откуда берут начало многие пищеварительные симптомы, а вместо этого оказывает расслабляющее действие только на желудок.

При этом диетологи предупредили, что у некоторых людей мятный чай может вызвать рефлюкс или изжогу.

2. Освежает дыхание

По словам диетолога Мариссы Карп, перечная мята на самом деле обладает антимикробными свойствами, которые могут избавить от микробов во рту, которые в первую очередь вызывают неприятный запах.

3. Может облегчить головные боли

Исследования показали, что масло перечной мяты может увеличить приток крови и расслабить мышцы лба, а что ментол (активный ингредиент перечной мяты) помогает облегчить мигрень. "Было обнаружено, что масло перечной мяты полезно для снятия головных болей", - констатировала Карп.

Но будет ли перечная мята в виде чая иметь такую ​​же пользу? Диетологи считают, что запах и вкус чая могут иметь такую ​​же пользу, однако нет исследований, которые бы точно подтверждали это.

4. Уменьшает заложенность носа и облегчает кашель

Чашка чая с перечной мятой может облегчить дискомфорт. Карп указывает на исследование, которое показало, что вдыхание паров перечной мяты (из чая с перечной мятой) может уменьшить заложенность носа. Кроме того, исследования показали, что этот травяной чай имеет преимущества в облегчении симптомов острых инфекций дыхательных путей, а другие исследования показали, что пары масла перечной мяты потенциально обладают антибактериальными свойствами против патогенов дыхательных путей.

5. Может помочь улучшить концентрацию

Исследование показало, что масло перечной мяты улучшает концентрациюи способность выполнять когнитивные задачи и снижает умственную усталость. Другое исследование показало, что перечная мята способна снижать сонливость.

В этих исследованиях использовалось масло перечной мяты, но что насчет самого чая? Исследование показало, что чай с перечной мятой улучшает бдительность, память и настроение, сказала диетолог Кейти Хэдли.

6. Может помочь в облегчении менструальных спазмов

Благодаря расслабляющим свойствам перечная мята может облегчить боль и тяжесть менструальных симптомов. "Масло перечной мяты обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить менструальные боли при приеме в форме капсул или потенциально при местном применении", - сказала Хэдли. Однако она добавляет, что чай с перечной мятой вряд ли будет иметь эти преимущества, поскольку ментол переваривается до того, как он сможет вступить в контакт с болезненной частью организма. Кроме того, чай, в отличие от масла, не находится в концентрированной форме, что снижает его эффективность.

7. Поддерживает иммунную систему

Исследования показывают, что у перечной мяты есть антибактериальные свойства, которые делают ее полезной для подавления пищевых патогенов. Исследование подтвердило, что масло перечной мяты борется с кишечной палочкой, листерией и сальмонеллой.

Сколько чашек мятного чая можно пить в день

Исследования рассматривают дозировку 2-3 чашки в день, однако, употребление немного большего количества, вероятно, не будет проблемой, но чрезмерное употребление чая с перечной мятой может вызвать диарею у некоторых людей.

Побочные эффекты чая и масла с перечной мятой

Любой, у кого в анамнезе есть камни в почках, должен проконсультироваться со своим врачом, прежде чем наслаждаться чаем с перечной мятой.

Другие новости о пользе мятного чая

Дополнительные исследования показывают, что мята перечная обладает противовирусными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь предотвратить болезни. Поскольку чай с мятой может оказывать успокаивающее действие, он может поддерживать более сильную иммунную систему и способствовать общему благополучию.

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