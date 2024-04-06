Специалисты отметили, что утром можно пить не только кофе, но и сок, или чай.

И чай, и сок могут быть полезны утром, но это зависит от индивидуальных предпочтений и целей в области здоровья.

Как рассказал диетолог Экта Сингхвал, чай, особенно зеленый или черный, содержит антиоксиданты и мягкий заряд кофеина, помогая бодрости и обмену веществ. С другой стороны, сок, особенно свежевыжатый или 100-процентный фруктовый сок, содержит витамины, минералы и гидратацию, пишет Healthshots.

Употребление чая или сока по утрам может принести различную пользу для здоровья. Чай богат антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и поддержать общее состояние здоровья, сказал эксперт. Зеленый чай, в частности, может принести много пользы для здоровья.

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Но с другой стороны сок обеспечивает необходимые витамины и минералы, способствуя гидратации и поддерживая иммунную функцию.

Виды свежевыжатых соков, которые можно пить по утрам:

Апельсиновый сок: богат витамином С и антиоксидантами, поддерживает иммунную функцию и здоровье кожи. Это может снизить некоторые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокий уровень холестерина.

Яблочный сок: содержит витамин С и калий, способствует пищеварению и может улучшить здоровье сердца.

Морковный сок: с высоким содержанием бета-каротина и витамина А способствует здоровью глаз.

Свекольный сок: улучшает физическую работоспособность и может помочь снизить кровяное давление.

Клюквенный сок: содержит антиоксиданты и может предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

Ананасовый сок: содержит бромелайн, который способствует пищеварению и уменьшает воспаление.

Лимонный сок: обладает подщелачивающими свойствами, поэтому поддерживает пищеварение и детоксикацию.

Побочные эффекты чая по утрам

Употребление чая в начале дня может иметь потенциальные побочные эффекты. У некоторых людей может возникнуть расстройство желудка или повышенная кислотность, особенно если чай пьют натощак. Сорт чая также имеет значение. Пить чай с молоком по утрам – вредная привычка. Высокое содержание лактозы может повлиять на работу кишечника и привести к газообразованию и другим проблемам с желудком. Кроме того, чрезмерное потребление кофеина с чаем может привести к нервозности, увеличению частоты сердечных сокращений у чувствительных людей. Очень важно прислушиваться к своему организму и соответственно корректировать потребление чая.

Побочные эффекты употребления сока по утрам

Что касается свежевыжатых фруктовых соков, их можно употреблять натощак, но важно помнить о содержании сахара и потенциальном влиянии на уровень сахара в крови. Поэтому умеренность является ключевым моментом. Вы также можете сочетать их с источником белка или клетчатки, например, с орехами или цельнозерновыми тостами, чтобы смягчить любой потенциальный скачок уровня сахара в крови и обеспечить более сбалансированное начало дня.

Другие новости о пользе чая

Чай - один из самых популярных, вкусных и полезных напитков. Целебная сила чая обусловлена главным образом химическими веществами, называемыми полифенолами, особенно катехинами и эпикатехинами, которые защищают организм.

Эксперты предупреждают, что ни один чай не является чудодейственным напитком, но это вкусный способ улучшить и поддерживать здоровье.

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