Что нельзя есть утром натощак, чтобы не навредить желудку - узнайте на УНИАН.

Первый прием пищи считается самым важным за день. От завтрака зависит наше самочувствие в течение дня. Не все продукты одинаково полезны утром на пустой желудок. Врачи считают, что пропускать завтрак нежелательно, но и есть некоторые продукты натощак также не стоит.

Ранее УНИАН называл самые вредные каши, которые не стоит есть слишком часто.

Кофе

Многие люди любят пить кофе по утрам, но эта привычка может закончиться гастритом. Кофе отличается высокой кислотностью и негативно влияет на кислотность желудочного сока. А если напиток горячий, то боль в животе почти обеспечена. Кофе лучше пить слегка остывшим и только после завтрака, а не до него.

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Бананы

Эти фрукты содержат много магния, который, несомненно, нужен организму. Но на пустой желудок их лучше не есть, чтобы не нарушить кальциево-магниевый баланс организма.

Копчености

Копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их на пустой желудок тем более не стоит. Это очень тяжелая еда для желудка, которая долго переваривается и может вызывать спазмы.

Сырые овощи

Свежие овощи безусловно очень полезны, но не натощак. Их лучше съесть уже после завтрака или отложить к обеду. В сырых овощах много кислоты, которая раздражает желудок и его слизистые. Особенно много кислот в помидорах, перце, луке, чесноке.

Цитрусы и цитрусовый сок

Причина почему нельзя есть цитрусовые утром такая же, как и в случае с овощами. Они богаты различными кислотами, которые полезны для организма, но не натощак. Также в цитрусах много сахара, что нагружает поджелудочную.

Сладкое

Бутерброд с джемом или сладкий круассан очень приятно съесть на завтрак, но не очень полезно. Наш организм не готов переваривать сладости с утра. После пробуждения в организме слишком мало инсулина, чтобы переварить сладкую пищу. Такой завтрак может "обеспечить" вам скачок инсулина.

Хлопья и каши быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления и сладкие кукурузные хлопья не стоит есть на завтрак. Как уже упоминалось, сладкое плохо переваривается с утра. Кроме того, такие продукты обычно изготовляют с большим количеством консервантов и вредных подсластителей. Такой завтрак относится к быстрым углеводам и чувство голода после него вернется очень быстро.

Алкоголь

Скрасить свой завтрак глотком вина - не лучшая идея. Алкоголь категорически нельзя пить натощак, иначе его токсичное влияние на организм усилится, а уровень глюкозы в крови резко упадет. Кроме того, алкоголь вызывает чувство голода, из-за чего вы можете переесть за завтраком и потом страдать от тяжести в желудке.

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