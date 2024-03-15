На самом деле идеальное расстояние ходьбы - это не универсальная цифра.

Специалисты утверждают, что ходьба - это не только способ сбросить лишние килограммы или почувствовать себя в хорошей форме; это путь к лучшему физическому и психическому благополучию.

Ходьба - простой, но чрезвычайно эффективный вид упражнений. Будь то сжигание калорий, укрепление мышц или улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Это несложное занятие приносит множество преимуществ, включая регулирование аппетита и повышение уровня эндорфинов, пишет Wecb.fm.

На самом деле идеальное расстояние ходьбы - это не универсальная цифра. Различные факторы, такие как вес, уровень физической подготовки, цели по снижению веса и даже диета, играют решающую роль в настройке ежедневной пройденной дистанции.

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Вес имеет значение: чем вы тяжелее, тем больше калорий вы сжигаете с каждым шагом.

Начинайте медленно: если вы новичок в регулярной физической активности, разумно начать с более коротких дистанций и постепенно увеличивать их.

Цели: если вы хотите сбросить больше лишнего веса, тогда приготовьтесь проходить дистанции подлинее.

Роль диеты: помните, что ходьба рука об руку со сбалансированной диетой является ключом к эффективному снижению веса.

Хотя индивидуальные потребности различаются, широко рекомендуемым ориентиром является стремление к 10 тыс. шагов в день, что примерно соответствует 7–8 км. Эта цель направлена на сжигание от 300 до 400 калорий в день, что создает основу для потенциальной еженедельной потери веса примерно на 0,5 кг, при условии, что ваша диета соответствует требованиям.

Чтобы вписать это количество шагов в ежедневное расписание, специалисты советуют совершать несколько коротких прогулок, добираться до работы или идти в магазин пешком. Лучше отказаться от лифта и пройтись по лестнице.

Специалисты утверждают, что пользование шагомером будет не лишним. Это приложение для отслеживания шагов поддерживают мотивацию и помогает не сбиться с пути к ежедневным целям.

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Оставаться активным, насколько это возможно, является ключевым компонентом любого здорового образа жизни. Новое исследование показало, что ходьба по 5000 шагов трижды в неделю в течение двух лет может увеличить продолжительность жизни человека до трех лет. Это также может снизить расходы на медицинское обслуживание пешеходов почти на 13%.

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