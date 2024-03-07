Ученые провели обширное исследование и выяснили оптимальное для здоровья количество шагов в день.

В разрекламированном совете делать 10 тыс. шагов в день ради здоровья неоднократно сомневались из-за отсутствия доказательств. Однако, новые исследования показывают, что выполнение этой цели имеет серьезные преимущества.

Прохождение 9-10 тыс. шагов в день снижает риск ранней смерти или сердечно-сосудистых заболеваний, добавляя доказательства идее, которую критиковали как ненаучную, пишет Newscientist. Издание отметило, что происхождение широко распространенного мнения о том, что люди должны проходить 10 тыс. шагов в день, неясно, но оно связано с маркетинговой кампанией по продвижению шагомеров в Японии.

Теперь же исследование, проведенное Мэтью Ахмади из Сиднейского университета и его коллегами, предполагает, что эта цифра может иметь определенную значимость.

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Команда проанализировала данные более 72 тыс. участников со средним возрастом 61 год, которые в течение одной недели носили на запястьях акселерометр для отслеживания движений. "Мы смогли подсчитать ежедневные шаги", - сказал Ахмади.

Ученые выяснили, что оптимальное количество шагов в день составляет 9-10 тыс., а, когда человек проходил выше этого показателя, то преимущества сходили на нет.

Другие новости о количестве шагов в день

Ранее американский физиолог рассказывал, что 5 тысяч шагов в день - это "сидячий образ жизни". По его словам, пользу для здоровья будет приносить от 7 тыс. шагов в день и более.

Как свидетельствует новое исследование, женщинам в возрасте от 63 до 99 лет нужно в среднем лишь 3600 шагов в день, чтобы снизить риск сердечной недостаточности на 26%.

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