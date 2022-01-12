Мужчинам и женщинам, которые запланировали пополнение в семье, следует знать, что подход к будущей беременности предусматривает ограничения, в том числе отказ от алкоголя.

Согласно новому исследованию кардиологов, употребление алкоголя даже за несколько месяцев перед зачатием ребенка может привести к врожденному пороку сердца.

Мужчинам и женщинам, которые запланировали пополнение в семье, следует знать, что ответственный подход к будущей беременности подразумевает некоторые ограничения, в том числе отказ от алкоголя, пишет nashamama.

Научно доказано, если в момент зачатия оба партнера находились в состоянии алкогольного опьянения, вероятность того, что зачатие пройдет успешно, существенно снижается. Вероятность забеременеть у женщины остается, но она будет невелика.

Читайте такжеГинеколог рассказала, что делать, если женщине не удается забеременеть

Наиболее вредными и опасными перед зачатием считаются следующие напитки:

Виски. Чтобы добиться характерного вкуса, в напиток добавляют различные компоненты, а кроме них в нем содержатся сивушные масла, ацетали (простые эфиры), диацетил. Большая часть этих веществ умеренно токсичны, поэтому потребление виски до зачатия может пагубно сказаться на функционировании внутренних органов и систем.

Коньяк. В напитке содержится около 450 эфиров, ацетали, различные карбоксильные и фенольные соединения, а также высшие спирты. В ходе созревания коньячного спирта в дубовых бочках в нем появляются дубильные вещества, фурфурол, лигнин. Более 50% этих компонентов слаботоксичны, поэтому могут стать причиной трудностей с зачатием.

Вас также могут заинтересовать новости: