Это первый успешный прецедент в медицинской науке.

Американские хирурги отметились новым научным прорывом в сфере медицины и провели первую успешную внутриутробную операцию в мозге еще нерожденного ребенка.

Речь идет о достижении медиков Бостонской детской больницы и Больницы Бригам энд Уоменс. Хирурги спасли ребенка, эмболировав из его мозга проблемный сосуд. Об этом пишет Science alert.

Речь идет о редком врожденном заболевании Артериовенозной мальформации - когда в кровеносной системе между артериями и венами возникают шунты из-за которых кровь сбрасывается под высоким давлением напрямую в вены, минуя капиллярное русло мозгового вещества.

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Обычно мальформация вен довольно редкое явление. В среднем его фиксируют раз на 60 тысяч младенцев.

В данном случае у плода на третьем триместре (34 неделя и 2 дня беременности) обнаружили крупный кровеносный сосуд в мозгу. Ранее медики, сталкиваясь с такой проблемой, обычно оперировали подобные пороки уже после рождения.

Однако этот случай оказался особо проблемным и врачи боялись, что могут не успеть провести операцию. Поэтому они пошли на риск и с помощью ультразвука провели операцию младенцу до родов.

На данный момент маленькому пациенту уже 6 недель. Операция прошла хорошо. Роды из-за разрыва плодных оболочек в матке пришлось вызвать преждевременно, однако это не навредило маме и малышу.

"Мы рады сообщить, что в шесть недель младенец чувствует себя замечательно, не принимает никаких лекарств, нормально питается, набирает вес и вернулся домой. Нет никаких признаков какого-либо негативного воздействия на мозг", - поделились хирурги своим успехом.

В Украине впервые прооперировали мозг с пробуждением

Напомним, что 26 апреля стало известно об уникальной операции на мозг, которую удалось провести украинским хирургам со Львова. Речь идет о 15-летнем пациенте Максиме, который 8 лет страдал от приступов эпилепсии из-за наличия опухоли.

Так, во львовской больнице святого Николая нейрохирурги прооперировали Максима с выведением из-под действия наркоза. Назвав это операцией "с пробуждением".

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