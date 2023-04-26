Нейрохирурги во Львове прооперировали 15-летнего парня, была удалена опухоль.

В Украине впервые ребенку прооперировали мозг с выведением из-под действия наркоза - это операция с пробуждением.

Пробуждение во время операции необходимо для того, чтобы врачи могли общаться с пациентом и понимать, не повредили ли участки мозга, отвечающие за движения и речь, говорится в сюжете ТСН.

Уникальную операцию провели нейрохирурги во львовской больнице святого Николая. Медики спасали 15-летнего Максима из Тернополя, у которого 8 лет были эпилептические приступы из-за опухоли, которая росла и давила на мозг. У подростка ухудшалась память, ему даже трудно стало говорить, и грозил паралич.

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Операция длилась семь часов и завершилась успешно. Опухоль была удалена, и она оказалась доброкачественной.

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