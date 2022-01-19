Поставка вакцин состоялась при участии ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX.

Соединенные Штаты Америки передали Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в социальной сети Facebook.

"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно во время распространения варианта Omicron", - говорится в сообщении.

Читайте также"Не исчезнет еще несколько лет": глава Pfizer дал прогноз по пандемии коронавируса

"Эти вакцины демонстрируют приверженность США поддержке Украины путем предоставления доступа безопасных, качественных вакцин против COVID-19. Вакцины – это один из лучших средств борьбы с пандемией, и мы гордимся тем, что являемся партнерами Украины в этих исторических мероприятиях", - завили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в декабре стало известно, что ЮНИСЕФ за средства USAID закупит 14 новых морозильных камер для хранения вакцин Pfizer в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: