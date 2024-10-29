Отмечается, что обнаруженный пациент вернулся в США из Западной Африки в начале этого месяца.

Соединенным Штатам Америки грозит новая эпидемия. Житель штата Айова умер после заражения вирусной болезнью, которая приводит к кровотечению из глаз – она похожа на лихорадку Эбола.

Об этом рассказывает Daily Mail. Отмечается, что зарегистрированный пациент вернулся в США из Западной Африки в начале этого месяца. Оттуда он "привез" болезнь, известную как лихорадка Ласса. Она очень редко встречается в США.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что пациент не заболел во время путешествия. Поэтому риск для других пассажиров авиакомпании, которой он путешествовал, является "чрезвычайно низким". Считается, что больные этим вирусом не являются заразными до появления симптомов, а сама болезнь не передается при случайных контактах.

Видео дня

"Пациента, имя которого не было обнародовано, поместили в изолятор в больнице при медицинском центре Университета штата Айова в Айова-Сити. В понедельник тестирование, проведенное Сетью лабораторного реагирования штата Небраска, показало, что пациент умер от лихорадки Ласса. Если результаты подтвердятся, случай в Айове станет девятым известным случаем заболевания лихорадкой Ласса с 1969 года среди путешественников, которые возвращаются в США из районов, где распространена эта болезнь", – говорится в материале.

Сейчас ЦКЗ помогает представителям здравоохранения идентифицировать людей, которые контактировали с больным после появления у него симптомов. За теми, кто находился в тесном контакте, будет установлено наблюдение продолжительностью в три недели.

Что известно о лихорадке Ласса

Лихорадка Ласса, которую вызывает вирус Ласса, является относительно распространенным заболеванием в Западной Африке. Каждый год там выявляют от 100 000 до 300 000 случаев заражения. Около 5 000 пациентов из этого числа не выживают.

Симптомы болезни обычно легкие и включают лихорадку, усталость и головную боль. Однако у некоторых людей вирус может вызвать рвоту, затрудненное дыхание, отек лица и боль в спине, груди или желудке. В некоторых случаях наблюдаются кровотечения из носа или рта.

Без своевременного лечения болезнь постепенно прогрессирует, что приводит к шоку, судорогам, тремору, дезориентации и коме. Четверть пациентов также испытывают временную глухоту, которая со временем возвращается.

Беременные женщины, которые заболели на поздних сроках беременности, имеют 80-процентную вероятность потерять ребенка или умереть сами.

Сам вирус переносится грызунами и попадает к человеку через контакт с мочой или фекалиями инфицированных животных. В редких случаях он может передаваться между людьми через прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями больного человека, через слизистые оболочки или половым путем.

Лихорадка Ласса была названа в честь нигерийского города, где врачи, прошедшие обучение на Западе, впервые зафиксировали ее в 1969 году.

Вас также могут заинтересовать новости: