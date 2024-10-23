Цинга, которая была широко распространена в XVI-XVIII веках, снова становится актуальной из-за современных диет и кризиса стоимости жизни.
Как пишет Sky News, тревогу бьют австралийские медики. Заболевание напрямую зависит от отсутствия (дефицита) в организме человека витамина С. Именно поэтому цинга в XVI-XVIII веках была распространена среди моряков, которые имели проблемы с питанием из-за длительного пребывания в открытом море. Сейчас, по мнению медиков, древняя болезнь снова набирает обороты по ряду понятных причин. Среди них - кризис стоимости жизни (высокие цены на продукты), ожирение и употребление ультраобработанных продуктов - особенностей современных диет.
The Times приводит пример мужчины среднего возраста, поступившего в больницу Перта (Западная Австралия). У пациента были "загадочные" симптомы: болезненная сыпь и синяки на ногах. Тщательное обследование, в частности, анализы крови и сканирование, сначала поставили врачей в тупик - результаты исключили известные им заболевания и инфекции. Однако через несколько дней выяснилось, что мужчина питался, как правило, тщательно обработанными продуктами и почти не ел фруктов и овощей. В результате ему поставили диагноз "цинга". Это опасное заболевание без соответствующего лечения может завершиться летально - человек умирает, в частности, от кровотечения.
Как отмечает доктор Эндрю Дермаван, цинга воспринимается, особенно в развитых странах, как болезнь прошлого.
"Однако иногда мы сталкиваемся с ее проявлениями. Особенно среди пожилых людей, людей с алкогольной зависимостью и детей с психическими или развивающимися проблемами. Цинга снова появляется на фоне роста стоимости жизни. Симптомы могут проявиться уже через месяц после начала диеты с дефицитом витамина С", - сказал он.
Среди основных симптомов цинги - красные или синие пятна на коже, особенно на ногах и ступнях, усталость, боль в суставах и мышцах, опухшие десны, или (или) кровоточащие десны. Также у больных отмечается особенность кожи - значительная склонность к синякам.
Факторы риска включают курение, ожирение, алкоголизм, плохое питание и перенесенные операции по снижению веса.
Как отмечает Sky News, в наши дни цинга встречается редко, но она унесла жизни более двух миллионов британских моряков в XVI-XVIII веках. Моряков Королевского флота тогда прозвали "Лаймами" из-за того, что с целью профилактики болезни им выдавали лимонный и лаймовый сок.
Справка УНИАН. Согласно открытым источникам, цинга развивается при недостаточном поступлении витамина С с пищей, может возникать также и при полноценном питании, если нарушается усвоение организмом витамина С. Для цинги характерны нарушения в центральной нервной системе и изменения на коже и слизистых оболочках. Кожа становится бледной, сухой, жесткой, десны сначала бледные, впоследствии краснеют, отекают, начинают кровоточить. Зубы расшатываются и выпадают. На коже появляется мелкоточечная сыпь, возникают анемия, нарушаются функции кишечно-желудочного тракта, сердечно-сосудистой системы, снижается давление.
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