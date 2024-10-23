Симптомы могут проявиться через месяц после начала диеты с дефицитом витамина С.

Цинга, которая была широко распространена в XVI-XVIII веках, снова становится актуальной из-за современных диет и кризиса стоимости жизни.

Как пишет Sky News, тревогу бьют австралийские медики. Заболевание напрямую зависит от отсутствия (дефицита) в организме человека витамина С. Именно поэтому цинга в XVI-XVIII веках была распространена среди моряков, которые имели проблемы с питанием из-за длительного пребывания в открытом море. Сейчас, по мнению медиков, древняя болезнь снова набирает обороты по ряду понятных причин. Среди них - кризис стоимости жизни (высокие цены на продукты), ожирение и употребление ультраобработанных продуктов - особенностей современных диет.

The Times приводит пример мужчины среднего возраста, поступившего в больницу Перта (Западная Австралия). У пациента были "загадочные" симптомы: болезненная сыпь и синяки на ногах. Тщательное обследование, в частности, анализы крови и сканирование, сначала поставили врачей в тупик - результаты исключили известные им заболевания и инфекции. Однако через несколько дней выяснилось, что мужчина питался, как правило, тщательно обработанными продуктами и почти не ел фруктов и овощей. В результате ему поставили диагноз "цинга". Это опасное заболевание без соответствующего лечения может завершиться летально - человек умирает, в частности, от кровотечения.

Видео дня

Как отмечает доктор Эндрю Дермаван, цинга воспринимается, особенно в развитых странах, как болезнь прошлого.

"Однако иногда мы сталкиваемся с ее проявлениями. Особенно среди пожилых людей, людей с алкогольной зависимостью и детей с психическими или развивающимися проблемами. Цинга снова появляется на фоне роста стоимости жизни. Симптомы могут проявиться уже через месяц после начала диеты с дефицитом витамина С", - сказал он.

Среди основных симптомов цинги - красные или синие пятна на коже, особенно на ногах и ступнях, усталость, боль в суставах и мышцах, опухшие десны, или (или) кровоточащие десны. Также у больных отмечается особенность кожи - значительная склонность к синякам.

Факторы риска включают курение, ожирение, алкоголизм, плохое питание и перенесенные операции по снижению веса.

Как отмечает Sky News, в наши дни цинга встречается редко, но она унесла жизни более двух миллионов британских моряков в XVI-XVIII веках. Моряков Королевского флота тогда прозвали "Лаймами" из-за того, что с целью профилактики болезни им выдавали лимонный и лаймовый сок.

Справка УНИАН. Согласно открытым источникам, цинга развивается при недостаточном поступлении витамина С с пищей, может возникать также и при полноценном питании, если нарушается усвоение организмом витамина С. Для цинги характерны нарушения в центральной нервной системе и изменения на коже и слизистых оболочках. Кожа становится бледной, сухой, жесткой, десны сначала бледные, впоследствии краснеют, отекают, начинают кровоточить. Зубы расшатываются и выпадают. На коже появляется мелкоточечная сыпь, возникают анемия, нарушаются функции кишечно-желудочного тракта, сердечно-сосудистой системы, снижается давление.

Обезьянья оспа в Евпропе - до известно

Напомним, в Европе зарегистрирован случай нового варианта mpox (вирус обезьяньей оспы). По мнению мирового лидера в разработке диагностических технологий Roche (Швейцария), зараженных людей больше, чем известно официально. Обращается внимание на первый зарегистрированный случай нового варианта mpox, о котором Германия сообщила во вторник. При этом Институт Роберта Коха, который отвечает за здравоохранение страны, 22 октября заявил, что риск для широкого населения пока остается низким.

Вас также могут заинтересовать новости: