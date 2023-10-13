Согревание ног может оказать положительное влияние на сон из-за эффекта снижения температуры тела и расслабления.

Ученые выяснили, что среди множества способов улучшить сон есть один очень легкий - согреть ноги.

По данным Национального фонда сна в Вирджинии, исследования показали, что люди, которые ложились спать в носках или использовали другие методы согрева ног, засыпали быстрее и спали дольше, пишет Fox News.

Доктор Бицюань Луо, ученый-биомедик из Сан-Франциско, рассказала, почему согревание ног помогает улучшить качество сна. "Согревание ног может оказать положительное влияние на сон из-за эффекта снижения температуры тела и расслабления", - сказала она.

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По словам Луо, внутренняя температура тела играет решающую роль в регулировании цикла сна и бодрствования. "Когда мы спим, наша внутренняя температура естественным образом падает в рамках нашего циркадного ритма", - пояснила специалист.

"Это снижение начинается с началом засыпания и достигает самой низкой точки ранним утром. Снижение внутренней температуры тела помогает организму заснуть и сохранить сон", - рассказала Лоу.

Согревание ног с помощью грелки, принятия теплой ванны, использования ванночки для ног или ношения теплых носков, может расширить кровеносные сосуды в ногах, заставляя их расширяться и удерживать больше крови, объяснила Луо. "Это расширение позволяет большему количеству крови течь из других частей тела к ногам. В результате оно может помочь рассеять тепло и снизить внутреннюю температуру тела", - пояснила доктор.

По словам биомедика, ощущение тепла в ногах может успокаивать и расслаблять, облегчая засыпание.

Специалист отметила, что это может помочь людям с плохим кровообращением. "В таких случаях легкое согревание ног может принести облегчение за счет увеличения притока крови и облегчения дискомфорта, что еще больше поможет им заснуть", - отметила врач.

Хотя согревание ног способствует лучшему сну, врач отметила, что индивидуальные предпочтения различаются - то, что подходит одному человеку, может не подойти другому.

Для тех, кто решит попробовать согреть ноги перед сном, Луо подчеркнула важность предотвращения дискомфорта или травм от перегрева. Она отметила, что у пожилых людей пониженное восприятие тепла, что делает их уязвимыми к травмам от перегрева.

"Согревание ног перед сном может быть полезным советом для потенциально лучшего сна, но эффективность этого подхода может варьироваться от человека к человеку, поэтому важно обращать внимание на собственный комфорт и предпочтения во время сна", - рекомендовала врач.

Другие исследования про сон

Ученые выяснили, что дневной сон после тяжелой бессонной ночи помогает привести в норму гормональный фон и значительно улучшить самочувствие человека.

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