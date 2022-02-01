Сейчас госпитализируют каждого десятого больного, тогда как во время "Дельта"-волны - каждого четвертого.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что по сравнению с Дельта-волной частота госпитализации больных COVID-19 в Украине уменьшилась в 2-3 раза, а смертность - в четыре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"В Украине заболеваемость продолжает расти ... и достаточно большими темпами. Если в Европе это за неделю 14%, то в Украине - 75%. Ожидаем, что еще будет продолжать расти в ближайшие недели. Однако стоит отметить, что темпы такого роста замедляются. Мы ожидаем дальнейшего замедления темпов роста", - сказал он.

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По словам Ганиченко, частота госпитализации в Украине уменьшилась в 2-3 раза: сейчас госпитализируют каждого десятого больного, тогда как во время "Дельта"-волны - каждого четвертого.

"То есть доля госпитализаций уменьшилась в 2,5 раза - с 25% до 10%", - пояснил он.

В то же время по сравнению с "Дельта"-волной летальность уменьшилась по крайней мере в четыре раза - с 2% до 0,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 31 января зафиксировано 30 тыс. 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 069 человек, зарегистрировано 192 летальных случая.

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