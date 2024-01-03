Диетолог отметила, что прежде всего нужно серьезно ограничить употребление сладкого и алкоголя.

Австралийский диетолог поделилась четырьмя "правилами питания", которым нужно следовать в 2024 году, чтобы похудеть.

Сьюзи Баррелл придерживается именно этих четырех принципов: ограничьте сладости до одного раза в день, избегайте жареной пищи, не пейте алкоголь до четверга и выпивайте только один кофе с молоком в день, пишет New York Post.

"Когда у вас есть правила в еде, например, не употреблять алкоголь в течение недели или не есть десерт по вечерам в будние дни, мозг не подвергается дополнительному давлению из-за необходимости принимать другое решение, поскольку у вас есть набор рекомендаций по умолчанию. Это позволит вам соблюдать диету", - объяснила она.

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Специалист отметила, что не нужно мучать себя отказом от сладостей навсегда, нужно просто свести их потребление к одному разу в день. Баррелл утверждает, что вы сможете "лучше контролировать" тягу к сладкому, когда привыкните к этому правилу.

Баррелл посоветовала отказаться от жареной еды в пользу овощей. "Независимо от того, выберете ли вы буррито с овощами и рисом или замороженную еду, богатую овощами, вы добавите немного питательных веществ и сделаете гораздо более здоровый вариант блюда, чем жареная еда, гапример, гамбургеры или пицца", - сказала диетолог.

"Ешьте ужин как можно раньше и выпейте одну-две порции алкогольных напитков за вычетом дополнительной еды", - посоветовала она.

Также специалист рекомендует выпивать только один кофе с молоком в день. Пейте кофе сколько хотите, но ограничьте количество капучино и латте одним в день.

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Диетологи и врачи в один голос рекомендуют средиземноморскую диету, поскольку она помогает похудеть и удерживать здоровый вес. Эта диета включает много фруктов и овощей, свежей рыбы, оливкового масла и разнообразных орехов.

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