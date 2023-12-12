Исследователи обнародовали перечень продуктов, злоупотребление которым несет смертельную опасность.

Эксперты в области здравоохранения избегают обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием сахара и соли - продуктов, которые могут быть особенно распространены во время праздников.

Мясные закуски, конфеты - для многих сезон праздников означает балование этими нездоровыми лакомствами, пишет NBC News. Но врачи и диетологи говорят, что в своей жизни они обычно избегают напитков и обработанных пищевых продуктов, содержащих большое количество добавленного сахара и соли.

Ряд диетологов, которых опросил NBC News, заявили, что пытаются заменить такие продукты, как печенье, крекеры и мясные деликатесы, овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

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Диетолог Джейми Дэвис сказала, что не дает сладких напитков своим детям. Вместо этого они пьют простую воду, молоко и воду, например, настоянную с базиликом и клубникой.

По ее словам, некоторые алкогольные коктейли обманчиво сладкие и калорийные. Вместо этого Дэвис рекомендует смешать газированную воду с небольшим количеством крепкого алкоголя.

Диетолог Анхель Планеллс сказал, что избегает заведомо "вкусных" продуктов, таких как колбасные изделия, копченая рыба, консервированные супы и замороженные обеды. По словам Планеллса, эти богатые натрием продукты могут привести к проблемам со здоровьем сердца. Американская кардиологическая ассоциация предполагает, что в идеале люди потребляют менее 1500 миллиграммов натрия в день, а максимум должен составлять 2300 миллиграммов.

Лорен Ау, профессор диетологии Калифорнийского университета в Дэвисе, отметила, что избегает ресторанных блюд, чтобы не злоупотреблть солью, а также придерживается диеты в средиземноморском стиле, которая ограничивает потребление красного мяса и делает упор на овощи, орехи, цельнозерновые продукты и бобы. Ау сказала, что в ее рацион входят оливковое масло, морепродукты, курица и тофу.

Терапевт Линда Шиуэ отметила, что избегает таких закусок, как упакованное печенье и крекеры. Она также проверяет этикетки пищевых продуктов на наличие химикатов, используемых в качестве добавок или консервантов.

"Если вы не знаете, что это такое, значит, оно действительно не нужно вашему телу", - высказала мнение специалист.

Согласно обзору опубликованных исследований 2020 года, употребление большого количества ультрапереработанных продуктов может повысить риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, синдрома раздраженного кишечника, депрессии и смерти. К этой категории продуктов питания относятся газированные напитки, хот-доги, конфеты, сухие завтраки и мороженое, которые могут содержать высокий уровень насыщенных жиров.

Что такое средиземноморская диета

Специалисты уже давно обратили внимание на эту диету. Они рекомендуют ее не только тем, кто хочет похудеть, держать вес под контролем, а и тем, кто хочет оставаться здоровым до самой старости. Эта диета состоит из включения в рацион большого количества фруктов, овощей, орехов, рыбы и оливкового масла.

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