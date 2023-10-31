Из-за "парадокса солнцезащитного крема" ученые призывают предпринять новые меры, чтобы устранить пробелы в знаниях в сфере защиты от солнца и профилактики рака кожи.

Большинство людей не наносят достаточно солнцезащитного крема и не носят соответствующую одежду, когда слишком долго находятся на солнце. Согласно новому исследованию, этот продукт может вызывать у них "ложное чувство безопасности".

Исследование, недавно опубликованное в журнале Cancers, проливает больше света на наблюдение о том, что заболеваемость меланомой и раком кожи растет во всем мире, вопреки увеличению использования солнцезащитных кремов - странность, названная "парадоксом солнцезащитного крема". Об этом пишет Independent.

"Проблема в том, что люди используют солнцезащитный крем как "разрешение" на загар. Люди думают, что они защищены от рака кожи, потому что используют продукт, продаваемый для профилактики этого заболевания", - сказал соавтор исследования Иван Литвинов из Университета Макгилла в Канаде.

Видео дня

В ходе исследования ученые обнаружили, что канадцы, живущие в провинциях с высоким уровнем заболеваемости меланомой - одной из наиболее агрессивных форм рака кожи, - чаще сообщали об использовании средств защиты от солнца, лучше знали о рисках для здоровья, связанных с пребыванием на солнце, и чаще следили за УФ-индексом.

В целом ученые оценили данные 22 фокус-групп, охватывающих 95 жителей Атлантической Канады.

Анализ показал, что, несмотря на сообщения о большей осведомленности и стремлении защититься от солнца, люди в этих провинциях больше подвергаются воздействию солнца из-за более высоких температур и склонности заниматься активным отдыхом на свежем воздухе.

В другом опросе людей в Великобритании исследователи обнаружили противоречивые доказательства того, что использование солнцезащитного крема неожиданно связано с более чем двукратным увеличением риска развития рака кожи.

"Эти совокупные результаты свидетельствуют о парадоксе солнцезащитного крема, при котором люди с более высоким уровнем воздействия солнца также склонны использовать больше, но не достаточное количество солнцезащитного крема или других солнцезащитных мер, создавая ложное чувство безопасности", - объяснил доктор Литвинов.

Учитывая этот парадокс солнцезащитного крема, ученые призывают предпринять новые меры, чтобы устранить пробелы в знаниях в области защиты от солнца и профилактики рака кожи.

"Солнцезащитный крем важен, но он также является наименее эффективным способом защиты вашей кожи по сравнению с солнцезащитной одеждой и избеганием солнца. Люди могут и должны наслаждаться отдыхом на природе, но не получать солнечных ожогов и загара", - добавил доктор Литвинов.

Запрет солнцезащитных кремов - новости

Как сообщал УНИАН, в 2020 году тихоокеанское островное государство Палау стала первой в мире страной, запретившей солнцезащитные кремы, вредные для кораллов и морской среды. Там запрещено переносить с собой или продавать солнцезащитный крем, который содержит любое из 10 химических ингредиентов, характерных для таких кремов.

Годом позже власти Таиланда также объявили войну солнцезащитным средствам, содержащими один из четырех перечисленных компонентов. А тем, кто будет пользоваться кремами от загара, теперь грозит солидный штраф. Это решение объясняют защитой уникальной природы королевства.

Вас также могут заинтересовать новости: