К программе Минздрав хочет привлечь не только государственные, но и частные учреждения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подробно рассказал, как планируется реализовать программу бесплатных медицинских обследований (чекапов) для украинцев. Анонсировано, что программа начнет работать с 2026 года.

Так, в интервью "Телеграфу" он пояснил, что о возможности проведения чекапа человека будут извещать.

"После 40 лет (вот например, человеку только исполнилось), через месяц приходит сообщение, это может быть смс или звонок от семейного врача, о том, что государство рекомендует вам пройти медицинский чекап. Ближайшие места, где вы можете это сделать, вот здесь, здесь и здесь. Вы выбираете любое учреждение здравоохранения, который приобщен к программе проведения медицинского чекапа, записываетесь на удобное для вас время и приходите в определенный день. По результатам этого медицинского осмотра вы получаете рекомендации, дальнейшее направление на обследование или лечение или рецепты из программы "Доступные лекарства", - рассказал он.

Как отмечает Ляшко, к программе чекапов, кроме государственных, муниципальных больниц, хотят привлечь и частные.

"Мы хотим, чтобы частный бизнес также зашел. Нужно, чтобы человеку было удобно. Сервис здесь становится одной из приоритетных вещей", - объяснил он, отметив, что государство заинтересовано, чтобы сеть предоставления этой услуги была достаточно широкой и сервисно ориентированной, потому что это будет стимулировать людей приходить на чекапы.

Министр отметил, что сейчас нарабатывается сам механизм, как будет реализовываться программа, потому что ее хотят запустить как отдельную, под отдельное контрактирование медучреждений для проведения медицинского чекапа.

"Мы уже наполнили функционалом, то есть что мы бы хотели видеть по этому чекапу и теперь работают финансово-экономические структурные подразделения в консультациях со стейкхолдерами, чтобы определить сумму, которую мы будем оплачивать за проведение чекапов", - сказал Ляшко.

По его словам, чекап будет включать определенные услуги каждому человеку, который пришел, а дальше, если выясняется, что-то, что требует дополнительного обследования, то это обследование будет проведено.

Обследование для украинцев - последние новости

Как сообщал УНИАН, 18 августа премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации "Программы действий правительства" заявила, что в Украине с 1 января 2026 года заработает национальная программа ежегодного бесплатного чекапа для людей от 40 лет.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что программа ежегодного бесплатного чекапа для людей от 40 лет будет включать обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. То есть болезни, которые являются главной причиной преждевременной смертности и потери трудоспособности.

