Результаты исследования показали, что преимущества физической активности для памяти могут сохраняться дольше, чем считалось ранее.

Всплеск ежедневной физической активности продолжительностью около 30 минут может обеспечить умственную поддержку людям среднего возраста в течение всего дня.

Об этом говорится в результатах нового исследования. Оно показало, что в среднем люди в возрасте от 50 до 83 лет, которые занимались более умеренной или интенсивной физической активностью, чем обычно, на следующий день показывали лучшие результаты в тестах на память, пишет Independent.

Они также лучше справлялись с когнитивными тестами, если проводили меньше времени сидя и спали шесть или более часов, сказали исследователи из Университетского колледжа Лондона.

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В исследовании ученые оценили данные 76 мужчин и женщин, которые носили трекеры активности в течение восьми дней и проходили когнитивные тесты каждый день.

Результаты исследования показали, что краткосрочные преимущества физической активности для памяти могут сохраняться дольше, чем считалось ранее. Ученые выяснили, что преимущества для мозга от ежедневных упражнений могут распространяться на следующий день, а не только на несколько часов после тренировок.

"Умеренная или интенсивная активность означает все, что заставляет ваш пульс учащаться - это может быть быстрая ходьба, танцы или подъем на несколько лестничных пролетов. Это не обязательно должны быть структурированные упражнения", — сказала ведущий автор исследования Микаэла Блумберг.

Ученые считают, что преимущества для мозга от упражнений могут быть связаны с увеличением притока крови к мозгу после упражнений и стимуляцией выработки гормонов, таких как дофамин, которые выполняют ряд когнитивных функций.

В то время как эти химические изменения могут длиться до нескольких часов после тренировки, другие состояния мозга, связанные с упражнениями, могут быть более продолжительными, отметили ученые.

Например, выполнение более умеренной или интенсивной физической активности по сравнению со средним показателем связано с лучшей памятью о событиях на следующий день.

Напротив, большее время, проведенное в сидячем положенисказали ученые.

"Это исследование предоставляет доказательства того, что немедленные когнитивные преимущества упражнений могут длиться дольше, чем мы думали", - прокомментировал Эндрю Стептоу, другой автор исследования.

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