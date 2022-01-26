Чаще всего "Омикрон" поражает верхние дыхательные пути.

Назван новый симптом "Омикрона". Оказалось, что у больных коронавирусом, которым диагностировали именно новый штамм, может наблюдаться боль в ушах.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус info".

Так, американские ученые выяснили, что при заболевании новым штаммом больные могут испытывать боль в ушах. Эксперты советуют не игнорировать эту боль, ведь именно это может быть симптомом коронавируса и важным признаком "Омикрона".

"Чаще всего "Омикрон" поражает верхние дыхательные пути (рот, нос). Именно это вызывает боль в ушах, отметил доктор по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета", - добавили в Telegram-канале.

Ранее в Минздраве уже рассказывали, чем отличается "Омикрон" от предыдущих штаммов. Новый штамм имеет значительно более короткий инкубационный период, он составляет от 2 до 5 дней. В сравнении со штаммом "Дельта", он передается в 7 раз быстрее, по сравнению со штаммом "Дельта".

Читайте такжеPfizer и BioNTech начали испытания вакцины против ковид-штамма "Омикрон"Человек, заболевший "Омикроном", может инфицировать других уже в первые сутки после заражения. При новом штамме значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для "Дельты").

Как сообщал УНИАН, ученые определили, сколько времени "Омикрон" способен держаться на разных поверхностях.

Вас также могут заинтересовать новости: