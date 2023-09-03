Медики обеспокоены тем, что использование ботокса в молодом возрасте может привести к серьезным рискам.

В мире стала вирусной тенденция на "ботокс Барби", которая побуждает женщин в возрасте до 20 лет спешить на процедуры на основе токсинов, чтобы "подстроиться" под внешность главной актрисы фильма Марго Робби. Однако врачи подходят к этому вопросу осторожно, ведь применение ботокса в таком возрасте может помешать подобным процедурам в медицинских целях в будущем.

"Процедура, также известная как "Trap Tox", широко используется врачами для введения класса лекарств, известных как ботулинические токсины, таких как ботокс, в трапециевидные мышцы верхней части спины для лечения мигрени и боли в плече. Но с момента выхода фильма "Барби" в июле спрос на использование его в качестве косметической процедуры вырос. Хэштег BarbieBotox набрал 11,2 миллиона просмотров в TikTok", – пишет Reuters.

Как объяснил изданию президент Revance Therapeutics (RVNC.O) Дастин Сьютс, эта процедура "якобы истончает шею, и почему-то это приписали актрисе, играющей Барби".

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"Они не лечат морщины или дряблую кожу. Они хотят иметь меньший обхват шеи, более стройную шею с более рельефными контурами", – подчеркнул президент фонда пластической хирургии, который практикует в Нью-Йорке, Скот Гласберг.

Одобрение инъекций в косметических целях ограничивается только процедурами, связанными с лицом, что делает использование инъекций в трапецию "не предписанным". При этом Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США возлагает ответственность за использование таких препаратов "не по назначению" на медицинских работников.

"Исторически сложилось так, что инъекции на основе токсинов выбирали люди старше 40 лет. Однако врачи заявили, что обеспокоены ростом использования этой процедуры среди молодых женщин. Шесть врачей предупредили, что процедуры, которые выполняет недостаточно квалифицированный персонал в некоторых медицинских учреждениях, повышают риск осложнений", – пишет издание.

Риски использования ботокса: что говорят эксперты

По словам дерматолога Клиники Кливленда Шилпи Катерпала, всплеск использования инъекций среди молодых женщин с обычно более сильной иммунной системой также увеличивает риск того, что продукты со временем станут менее эффективными для них.

"Если они делают большое количество ботокса очень часто... они могут потерять его эффект со временем, не только с ботоксом, но и с другими продуктами на рынке также, потому что все они имеют схожие молекулы", – пояснила Кетерпал.

Врачи также отметили риски проведения процедур людьми, которые могут не иметь должной квалификации, особенно в спа-клиниках (косметологических кабинетах – ред.), где контроль небольшой, ведь никаких требований к тому, кто может открыть косметологический кабинет, нет.

"Таким образом, технически врач семейной медицины или акушер-гинеколог может открыть спа-клинику, и теперь все чаще ассистенты врача и медсестры делают инъекции", – объяснила Мелисса Левоска, доцент дерматологии в Медицинской школе Икана в Нью-Йорке.

Отмечается, что эти токсины в целом безопасны, но потенциальный риск, если не вводить их должным образом, может заключаться в воздействии на соседние мышцы, что может ослабить их на месяцы.

Как избавиться от морщин без инъекций: советы врача

Доктор Шелби Харрис, директор Sleepopolis заявила, что в борьбе с преждевременным старением вашим лучшим помощником может стать сон. Для того, чтобы эфет стал заметным, она советует взрослым спать по 7-9 часов в сутки.

По ее словам, качественный сон в достаточном количестве помогает "поддерживать клеточное омоложение", что способствует эластичности кожи. Тогда вы сможете распрощаться с кучей дорогостоящих баночек для ухода.

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