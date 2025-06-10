Большее количество флавоноидов в рационе связано с более низким риском хронических заболеваний и ранней смерти.

Добавление некоторых продуктов в ваш рацион может стать ключом к более здоровой и долгой жизни. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, опубликованного в Nature Food, которое показывает, что большее количество и разнообразие флавоноидов в рационе связано с более низким риском хронических заболеваний и ранней смерти. Продукты с высоким содержанием флавоноидов включают чай, чернику, клубнику, апельсины, яблоки, виноград и темный шоколад.

Как пишет Newsweek, исследователи из Университета Квинс в Белфасте, Университета Эдит Коуэн в Перте, Венского медицинского университета и Венского университета отслеживали 124 805 взрослых в возрасте от 40 до 70 лет в течение более десяти лет.

Их результаты показали, что люди, которые потребляли наибольшее количество и разнообразие продуктов, богатых флавоноидами, имели на 6–20 процентов более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака, респираторных заболеваний и нейродегенеративных заболеваний, а также более низкий риск смерти от любой причины.

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"Прием флавоноидов в количестве около 500 миллиграммов в день был связан с 16-процентным снижением риска смертности от всех причин, а также примерно на 10 процентов более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и респираторных заболеваний", — соавтор исследования Бенджамин Парментер.

Это примерно соответствует количеству флавоноидов, которое содержится в двух чашках чая.

При этом исследование установило, что те, кто потреблял большое разнообразие флавоноидов, имели еще более низкий риск этих заболеваний. Исследование указывает на то, что лучше употреблять в пищу ряд продуктов, богатых флавоноидами, чем, например, только чай, потому что разные флавоноиды содержатся в разных продуктах.

Ранее исследование показало, что потребление высококачественных углеводов в среднем возрасте связано с более здоровым старением.

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