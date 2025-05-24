Употребление большего количества этих высококачественных углеводов в среднем возрасте может помочь стареть медленно - как физически, так и умственно.

Новое исследование связывает потребление высококачественных углеводов в среднем возрасте с более здоровым старением.

Высококачественные углеводы - это углеводы из цельного зерна, фруктов, некрахмалистых овощей и бобовых, пишет Eatingwell. Эти углеводы были связаны с лучшей физической функцией и когнитивным здоровьем десятилетия спустя, отметила диетолог Энни Нгуен.

То, что вы едите в свои 40 и 50 лет, может помочь определить, насколько медленно вы стареете уже будучи бстарше. Согласно новому исследованию, женщины, которые потребляли больше высококачественных углеводов и клетчатки в среднем возрасте, имели значительно больше шансов достичь пожилого возраста с хорошей физической и когнитивной функцией — и без серьезных хронических заболеваний, отметила диетолог.

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Примечательно, что углеводы такие, как, например, печенье, макароны из белой муки, имели противоположный эффект.

Исследователи из Университета Тафтса и Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана в ходе работы выяснии, что качество имеет значение, когда речь идет об углеводах и старении.

Анализ показал, что потребление высококачественных углеводов из цельного зерна, фруктов, овощей и бобовых, а также более высокого общего количества пищевых волокон в среднем возрасте было связано с повышением вероятности здорового старения на 6–37 % и улучшением психического и физического здоровья.

Между тем, диеты с высоким содержанием рафинированных углеводов — из добавленных сахаров, белого хлеба и других обработанных зерновых — были связаны с худшими результатами. Женщины, которые ели больше рафинированных углеводов, имели на 13 % более низкую вероятность хорошего старения. Крахмалистые овощи, такие как картофель и кукуруза, также были связаны с более низкими маркерами старения, особенно при употреблении в больших количествах.

Ученые также изучили, что произойдет, если заменить определенные макронутриенты высококачественными углеводами. Замена рафинированных углеводов, жиров или животных белков высококачественными углеводами привела к увеличению шансов на здоровое старение на 7–16 %.

Диетолог отметила, что если вы хотите добавить больше цельного зерна в рацион, то выбирайте в магазине коричневый рис, киноа, овес, булгур или фарро вместо белого риса или макарон.

"Попробуйте добавлять дополнительную порцию овощей или фруктов к каждому приему пищи. Замороженные и консервированные варианты (без добавления сахара или соли) - отличный и доступный выбор", - посоветовала диетолог.

Нгуен добавила, что добавление бобовых в рацион также может помочь. Фасоль, чечевица и нут — это бюджетные, богатые клетчаткой источники растительных углеводов и белка.

"Некоторые изменения в перекусах также могут вам помочь, особенно если вы склонны выбирать более обработанные, рафинированные закуски. Попробуйте заменить крекеры и чипсы, на такие варианты, как свежие фрукты, жареный нут или цельнозерновой тост с ореховым маслом", - поделилась советом диетолог.

Она отметила, что эти небольшие изменения могут накапливаться с течением времени, потенциально помогая сохранить ясность ума, физическую силу и общее благополучие в более поздние годы.

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Ранее были названы 11 самых полезных продуктов для здорового старения. В список вошли фасоль и грецкие орехи. "Диета с высоким содержанием питательных веществ, в котором особое внимание уделяется растительным источникам, связана с более низкой смертностью и более здоровым долголетием", - отметил тогда доктор медицинских наук Цяньчжи Цзян.

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