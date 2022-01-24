За сутки до этого киевские врачи-трансплантологи самолетом были доставлены в Ивано-Франковск для изъятия донорских органов.

Самолетом ГСЧС в Киев сегодня оперативно доставили врачей и донорские органы из Ивано-Франковска.

Как сообщили в столичном Главном управлении ГСЧС Украины, за сутки до этого киевские врачи-трансплантологи самолетом были доставлены в Ивано-Франковск для изъятия донорских органов.

"23 января на запрос Центра трансплант-координации при Министерстве здравоохранения медицинский самолет ГСЧС Украины привлекался для помощи медикам, которые принимали участие в операциях по изъятию донорских органов в больницах западного региона", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что в воскресенье на рассвете экипаж самолета сначала доставил в Ивано-Франковск врачей из Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н. Н. Амосова для проведения операций. После чего, через некоторое время бригады медиков самолетом ГСЧС вылетели в Киев с донорскими печенью и почкой для пациентов, которые ожидают пересадку органов в столице.

Это стало возможным благодаря совместной инициативе Министерства внутренних дел и Минздрава Украины по созданию единого аэромедицинского пространства.

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2021 г. Кабинет министров поддержал совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании единого аэромедицинского пространства, которое будет предусматривать внедрение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

С учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию осуществили 9 апреля - вертолетом из города Турка до инсультного центра Больницы скорой медицинской помощи Львова перевезли 78-летнюю пациентку с диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения". Время в полете заняло 1 час 15 мин, тогда как то же расстояние по дороге в 170 км преодолевается за 3,5 часа.