В целом для эффективной и безболезненной потери веса специалисты рекомендуют побольше употреблять клетчатки.

Клетчатка – это настоящее волшебство, когда речь идет о поддержании эффективной работы тела. Она помогает поддерживать здоровый вес и снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, холестерина и некоторых видов рака.

Вот почему, по мнению диетологов, важно знать лучшую пищу с высоким содержанием клетчатки для похудения, пишет Eatthis. Специалисті отметили, что человек может получить необходимое количество клетчатки на завтрак, обед и ужин из разнообразных вкусных продуктов.

Эксперты рекомендуют продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как темно-синяя фасоль, тыква, семена чиа, семена граната, яблоки, сушеный инжир и многое другое, как часть хорошо сбалансированной и здоровой диеты. Однако, чтобы похудеть, диетологи посоветовали обратить внимание на некоторые другие продукты.

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Члены медицинского экспертного совета отдали первое место фисташкам, как продукту с высоким содержанием клетчатки для похудения. "Когда дело доходит до похудания, волшебное сочетание - это употребление клетчатки и белка", - объясняют они и добавляют, что в фисташках есть они оба. "Клетчатка и белок работают в тандеме, чтобы вы чувствовали себя сытыми, быстро вы не проголодаетесь и не переедите, как вы это делаете со многими другими продуктами, которые просто богаты клетчаткой, но не содержат белка", - отметили специалисты.

Одна чашка фисташек (123 грамма) содержит 13 граммов клетчатки и 25 граммов белка - идеальная комбинация для похудения.

К тому же фисташки также богаты антиоксидантами, что очень важно, поскольку воспаление затрудняет потерю веса.

Рекомендации специалистов по диетах

Многие мировые ученые и диетологи рекомендуют применять средиземноморскую диету. Она помогает не только чувствовать себя здоровым, но и держать вес под контролем. Дело в том, что эта диета включает очень полезные продукты - рыбу, оливковое масло, много разных фруктов и овощей.

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