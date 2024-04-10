Правильная диета при сахарном диабете - залог хорошего самочувствия и контроля состояния организма.

Диета при диабете зачастую воспринимается, как приговор - люди думают, что с момента получения такого диагноза им больше никогда в жизни нельзя сладкое. На самом деле, это не так - даже если у вас диагностирован диабет 2 типа или 1-го, рацион может и должен быть разнообразным и полезным.

Диабет 1 и 2 типа - чем отличается питание

Каждый человек, у которого обнаружен сахарный диабет, знает, чем отличаются эти две категории заболевания. Однако все равно важно объяснить разницу. При диабете 1 типа необходимо соблюдать баланс БЖУ такой же, как и у здорового человека. Если нет склонности к полноте, то количество калорий в день должно соответствовать норме. Единственный нюанс - следить за количеством углеводов (1 единица инсулина рассчитана на 15 г углеводов). Врачи считают, что наиболее удачный вариант питания для людей с диабетом первого типа - это средиземноморская диета.

Диабет 2 типа по части рациона ничем не отличается от первого, но человек должен в день выпивать минимум 1.5 литра воды. Также стоит обеспечить себя некрахмалистыми овощами, сложными углеводами и цельнозерновыми изделиями.

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Самые полезные крупы для диабетиков - список

Есть нерушимое правило относительно того, какая каша самая полезная при сахарном диабете - овсяная. Но есть и несколько других также приемлемых для диабетиков 2 типа или первого:

перловая, ячневая;

гречневая;

пшеничная;

киноа;

рисовая (бурый длиннозернистый).

Такие каши для диабетиков станут настоящим спасением - в их составе есть абсолютно все полезные вещества, необходимые для нормального функционирования организма. Для того чтобы сделать свой завтрак еще более вкусным, специалисты verywell health делятся хитростью и рекомендуют добавить измельченные орехи или ореховое масло, чтобы получить больше клетчатки, белка и полезных жиров.

Ни в коем случае не стоит "приправлять" кашу сухофруктами, сахаром или медом, зато можно добавить чернику, малину, клубнику, семена чиа и льна, чтобы увеличить количество клетчатки. Если вы любите варить кашу на молоке, то лучше использовать растительное - оно содержит меньше углеводов, чем коровье.

Для того чтобы не навредить своему здоровью и не ухудшить самочувствие, запомните, какие запрещенные крупы при диабете нельзя есть ни в коем случае. Врачи говорят, что это любые каши из дробленых круп, хлопьев быстрого приготовления, манная и кукурузная каша. У этих продуктов высокий гликемический индекс, они повышают уровень сахара в крови и никакой пользы для организма не несут.

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