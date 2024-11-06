Гидрогенизированное пальмовое масло и другие трансжиры запрещены при производстве ряда продуктов.

Пальмовое масло при производстве продуктов, в частности тех, которые относятся к детскому питанию, в Украине теперь запрещено законом - соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. УНИАН обратился к экспертам за разъяснением, почему пальмовое масло считают вредным для здоровья, в каких продуктах его отныне не должно быть и как, собственно, это скажется на их стоимости.

Запрет на пальмовое масло в Украине - о чем идет речь

Закон N5148 ограничивает использование гидрогенизированных растительных жиров и масел (в частности, пальмового) при производстве некоторых продуктов, а именно:

в традиционных молочных продуктах;

в детском питании;

в кондитерских изделиях - шоколад, мороженое и тому подобное.

Предельное содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах должно быть не более 2 граммов на 100 граммов общего количества всех жиров в продукте, а на маркировке должно быть четко указано, какой именно трансжир в нем содержится.

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Чем вредно пальмовое масло

Из чего делают пальмовое масло? Как рассказала УНИАН врач-диетолог и врач общей практики - семейной медицины клиники диетологии "Самойленко" Надежда Тарас, пальмовое масло - это съедобное масло, которое получают из плодов масличной пальмы. "Оно очень богато каротиноидами, антиоксидантами, является хорошим источником витамина Е, который обладает противоопухолевым действием. Кроме того, в этом масле содержится много витамина А, который предотвращает слепоту и укрепляет иммунную систему", - говорит эксперт.

Чаще всего пальмовое масло используют в кулинарии - оно входит в состав маргарина, спредов, сладостей, которые можно долго хранить, печенья, хлебо-булочных изделий, фастфуда. Также на его основе делают мыло, шампуни, моющие средства, биотопливо и корм для животных.

В то же время пальмовое масло на 50% состоит из насыщенных жиров, которые считают "плохими". Если употреблять чрезмерное количество таких жиров, возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они повышают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности и снижают уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (так называемый "хороший" холестерин),

- говорит врач.

По ее словам, пальмовое масло опасно тем, что 2/3 этого продукта, производимого в мире, становятся составляющей именно продуктов питания. Прежде всего это масло и его фракции, а также маргарин, созданный на его основе, входят в состав дешевых сладостей, низкокачественных сыров. Некачественные сладости, в свою очередь, вредны не только из-за пальмового масла, но и потому, что имеют высокий гликемический индекс - из-за постоянного потребления таких продуктов может нарушиться углеводный обмен, есть риск возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, о которых уже говорили, особенно, если к этому у человека есть генетическая предрасположенность.

Кроме этого, как рассказала УНИАН член Украинской Гастроэнтерологической Ассоциации, гастроэнтеролог ивано-франковской клиники Dialik Clinic Алла Курилец, есть организация FISFL, которая определяет уровень загрязнения продуктов. По ее сведениям, в пальмовом масле содержится 3955 микрограмм глицерола на килограмм, а это достаточно бесполезный продукт. Для сравнения: в подсолнечном масле глицерола всего 15 мкг/кг - именно поэтому стоит потреблять наше масло.

Регулярное потребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к стеатотической болезни печени - это заболевание возникает, когда в клетках печени, гепатоцитах, накапливается избыток жира. Вследствие этого нарушается холестериновый обмен. Пальмовое масло содержит много насыщенных (неполезных жиров), которые могут накапливаться в клетках печени, что приводит к фиброзу, а затем и к циррозу.Кроме того, насыщенные жиры оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, поскольку, как уже упоминалось, нарушается обмен холестерина, что способствует образованию бляшек, которые закупоривают сосуды, и возникает риск инсульта,

- говорит эксперт.

Конфеты и печенье без пальмового масла - изменится ли стоимость продуктов

Несмотря на это, производителю выгодно использовать именно пальмовое масло.

Трансжир - это вещество, которое удешевляет стоимость продукта. Условно - молочный жир стоит 300 гривен за килограмм, а трансжир - вдвое дешевле. Благодаря такой разнице в цене можно получить сверхприбыль.Оператор рынка может снижать цену и рассказывать, что у него классный продукт, но если мы видим, что кондитерские изделия дешевые, то мы должны понимать, что "дешевая рыбка - плохая уха",

- рассказал УНИАН заместитель начальника Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины и начальник отдела государственного контроля ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Юрий Миркеев.

По словам чиновника, запрет пальмового масла не повлияет на стоимость натуральных продуктов, но те продукты, в которых использовались трансжирные кислоты, или вовсе исчезнут, или производители будут вынуждены перейти в правовое поле и использовать незапрещенные ингредиенты. "Цена вырастет не потому, что операторы рынка хотят получить сверхприбыль, а потому, что они будут вынуждены использовать безопасное сырье. Благодаря этому мы будем получать безопасный пищевой продукт, но соответственно и цена поднимется на этот сегмент продуктов", - говорит Юрий Миркеев.

В то же время процесс производства после запрета использования пальмового масла не изменится - оборудование то же, но будет использоваться другое сырье: "Например, если говорить о картофельных чипсах, то разница будет заключаться только в том, в каком масле они будут жариться. Производитель будет вынужден чаще менять масло. За счет этого вырастет себестоимость продукта".

Новый закон, по его словам, вступит в силу через год после опубликования (документ должен быть опубликован не позднее чем на следующий день после получения его Верховной Радой за подписью Президента - УНИАН). Это означает, что продукты, которые были на прилавках до этого и соответствовали предыдущим нормам, там и останутся - то есть, их можно будет реализовывать до наступления конечной даты потребления или окончания срока годности.

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