Ситуация в регионе ухудшается. Более 700 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Донецкая область с понедельника, 7 февраля, может перейти к "красной" зоне эпидемиологической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Донецкая область сейчас находится в "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Однако уже с понедельника, 7 февраля, регион может перейти в "красную зону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кровати загружены на 30% от всех выделенных.

"Происходят определенные изменения: перепрофилирование взрослых кроватей на детские. На сегодня в стационарах, которые оказывают помощь детям с COVID-19, находятся 198 детей. Всего в стационарах сейчас 1017 человек с диагнозом COVID-19 и 179 - с подозрением на эту болезнь", - отметили в ОГА.

Сообщается, что на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 21 человек, в кислородной поддержке нуждаются 717 человек.

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