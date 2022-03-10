Виктор Ляшко отметил, что в больницы госпитализированы с коронавирусом 5700 пациентов

Эпидемия COVID-19 не исчезла, вчера зафиксировано 6700 новых случаев только там, где есть возможность делать тесты.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время телемарафона.

"Эпидемия не исчезла. Из учреждений здравоохранения, из которых мы можем содержать информацию, а также где могут проводить тестирование, мы имеем за вчерашний день 6700 новых случаев коронавирусной болезни", - отметил глава Минздрава.

По его словам, в больнице госпитализированы с COVID-19 5700 пациентов. При этом добавил, что "значительное количество этих людей получают кислородную терапию и это один из наших еще очередных вызовов - доставлять жидкий кислород во все учреждения здравоохранения, где находятся пациенты с COVID-19, чтобы они могли продолжать кислородную терапию".

Ляшко отметил, что "к сожалению оккупанты и здесь себя проявляют и стреляют по машинам с кислородом и одну такую машину у нас повредили - сорвали". При этом добавил, что обошлось без жертв.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине российские террористы обстреляли 63 больницы. В результате погибли пять медицинских работников, более 10 тяжело ранены и пока не могут работать.

Вас также могут заинтересовать новости: