Более 10 медработников получили тяжелые ранения.

В Украине российскими террористами были обстреляны 63 больницы.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на информационном телемарафоне.

Он отметил, что, к сожалению, были убиты пять медицинских работников, более 10 тяжело раненых, которые не могут работать.

"И есть легко раненые, которые уже приступили к выполнению своих обязанностей", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии. В результате удара ранены 17 человек.

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