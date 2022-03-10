Разрушенная россиянами детская больница в Мариуполе / фото REUTERS
В Украине российскими террористами были обстреляны 63 больницы.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на информационном телемарафоне.
Он отметил, что, к сожалению, были убиты пять медицинских работников, более 10 тяжело раненых, которые не могут работать.
"И есть легко раненые, которые уже приступили к выполнению своих обязанностей", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии. В результате удара ранены 17 человек.