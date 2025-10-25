Чтобы избежать этих побочных эффектов, ограничьте ежедневное потребление ромашкового чая.

Чрезмерное употребление ромашкового чая может вызвать ряд проблем и быть опасным для людей, принимающих определенные лекарства.

Побочные эффекты могут включать желудочно-кишечные расстройства и аллергию, пишет Verywellhealth.

1. Тошнота и рвота

Видео дня

Считается, что ромашка помогает некоторым людям справиться с тошнотой, но чрезмерное употребление может иметь противоположный эффект.

"Ромашковый чай в целом безопасен, но его чрезмерное употребление иногда может вызывать тошноту или рвоту", - рассказала диетолог Кери Ганс.

Тем не менее, такие случаи редки. "Маловероятно, что ромашковый чай будет употребляться в таких больших количествах в течение такого длительного времени, чтобы вызвать негативные побочные эффекты", - рассказала доктор медицинских наук, диетолог Саманта Диерас.

2. Аллергические реакции

"У людей с аллергией на такие растения, как амброзия, также может возникнуть раздражение или отек кожи", - сказал Ганс.

Эти реакции могут также возникать у людей с аллергией на хризантемы, бархатцы или маргаритки. Аллергическая реакция на ромашку может привести к тяжелым реакциям гиперчувствительности и анафилаксии.

3. Сонливость

Всем, кто принимает лекарства, улучшающие сон, следует соблюдать осторожность при употреблении ромашкового чая.

"Существуют опасения по поводу взаимодействия с седативными препаратами", - сказал Диерас и добавила, что ромашковый чай может усиливать сонливость в сочетании с седативными средствами.

4. Повышенный риск кровотечения

Ромашковый чай также может быть опасен для людей, принимающих препараты, разжижающие кровь, или другие лекарства, которые метаболизируются печенью.

"Ромашка содержит натуральные соединения кумарина, которые могут усиливать действие препаратов, разжижающих кровь, таких как варфарин, и увеличивать риск кровотечения при употреблении в больших количествах", - сказала Ганс.

5. Влияние на противозачаточные средства

Употребление слишком большого количества ромашкового чая также может снизить эффективность противозачаточных средств, сказала Диерас.

Исследования показывают, что ромашка может снижать эффективность противозачаточных таблеток и усугублять состояния, повышающие чувствительность к эстрогену.

Издание также отметило, что науке мало что известно о безопасности ромашкового чая во время беременности или кормления грудью.

Сколько ромашкового чая безопасно пить?

Чтобы избежать этих побочных эффектов, ограничьте ежедневное потребление ромашкового чая.

"Нет установленного лимита, но большинство экспертов считают от одной до трех чашек в день безопасным для большинства здоровых взрослых. Чувствительность варьируется, поэтому тем, кто принимает лекарства или имеет проблемы со здоровьем, следует уменьшить дозу и следить за своим самочувствием", - посоветовала Ганс.

Другие новости о пользе чая

Чай обладает множеством полезных свойств, включая укрепление сердечно-сосудистой системы за счет антиоксидантов, улучшение когнитивных функций, а также помощь в пищеварении.

Зеленый и черный чаи богаты антиоксидантами, которые снижают риск хронических заболеваний. А травяные чаи, такие как ромашка, мята и гибискус, могут облегчить пищеварение, улучшить сон.

Вас также могут заинтересовать новости: