Оба варианта полезны для здоровья, но один из них может иметь преимущество.

Чай обладает множеством полезных для здоровья свойств, помимо того, что он помогает поддерживать водный баланс.

Издание Prevention узнало у диетологов, какой чай - черный или зеленый полезнее и подходит ли он вам лучше всего для достижения ваших целей в области здоровья.

Польза и недостатки черного чая

"Черный чай может помочь поддерживать здоровье сердца", - сказала диетолог Дайан Хан.

Научный обзор показал, что употребление от одной до четырех чашек черного чая в день может помочь предотвратить развитие ишемической болезни сердца.

"Черный чай содержит полифенолы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца и кишечника", - сказала диетолог Кэтлин Гарсия-Бенсон.

Согласно данным Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, наиболее мощными из них являются теафлавины, которые образуются при окислении и поэтому не присутствуют ни в одном другом виде чая. Согласно исследованию журнала Trends in Food Science & Technology, теафлавины защищают клетки от повреждений, могут блокировать воспаление и даже бороться с вирусами (отсюда и совет пить чай во время болезни). Черный чай также содержит флавоноиды - еще один тип антиоксидантов, который, как доказано, поддерживает нормальное кровяное давление и когнитивные функции.

Тем не менее, у черного чая есть несколько потенциальных недостатков. Хан отметила, что он содержит наибольшее количество кофеина из всех видов чая, поэтому, если вы чувствительны к кофеину, вам следует следить за его количеством.

"Черный чай со временем может окрасить зубы", - добавила Гарсия-Бенсон. Более того, исследование, в котором изучались зеленый чай, черный чай и два вида кофе, показало, что из всех четырех напитков именно черный чай вызывает наибольшее изменение цвета зубов.

Гарсия-Бенсон отметила, что черный чай также может снижать усвоение железа организмом, особенно железа из растительных продуктов.

Польза и недостатки зеленого чая

Этот чай обладает некоторыми полезными свойствами. "Зеленый чай может играть роль в профилактике некоторых видов рака, способствовать здоровому весу и укреплять здоровье сердца и мозга", - отметила Хан.

Обзор в British Journal of Nutrition показал, что регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению веса. "При постоянном употреблении он может способствовать небольшому усилению окисления жиров", - пояснила Гарсия-Бенсон.

Катехины зеленого чая, самые мощные антиоксиданты в напитке, как было показано, влияют на выживаемость, рост и пролиферацию раковых клеток. А аминокислота L-теанин может улучшить умственную деятельность и настроение. "L-теанин может способствовать концентрации внимания и способствовать спокойной бдительности", - отметила Гарсия-Бенсон.

Зеленый чай имеет те же потенциальные недостатки, что и черный, включая содержание кофеина и способность препятствовать усвоению железа. Однако он содержит меньше кофеина и в меньшей степени блокирует усвоение железа, чем его окисленный аналог.

Черный чай против зеленого: что лучше для похудения?

Гарсия-Бенсон посоветовала выбирать для этой цели зеленый чай. "Зеленый чай может иметь небольшое преимущество в расщеплении жира, особенно при употреблении несколько раз в день, в то время как черный чай может способствовать контролю веса, заменяя высококалорийные кофейные напитки в чистом виде и помогая снизить чувство голода благодаря более высокому содержанию кофеина", - объяснила она.

