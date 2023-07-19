Отмечается, что до конца войны число военных с ампутациями будет увеличиваться.

Тысячи украинских военнослужащих лишились конечностей из-за российских фугасов. Американская благотворительная организация помогает некоторым из них подобрать протезы.

Издание Newsweek пишет, что в то время, как потери продолжают расти почти за полтора года войны России против Украины, одна из американских благотворительных организаций решила помочь украинским солдатам, которые лишились конечностей, защищая свою страну, но все еще стремятся вернуться на поле боя.

"В октябре 2022 года два наших первых украинских солдата, находящихся на военной службе, отправились в Нью-Йорк для установки протезов. Благодаря нашей помощи более 20 солдат уже встали на ноги, но в нашем списке ожидания 200 человек, и для полного удовлетворения потребности потребуется еще 100 организаций, подобных нашей", - заявил украинско-американский президент Kind Deeds Александр Рубцов в комментарии Newsweek.

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Истинные масштабы кризиса могут быть еще больше. Украинские военные скрывают статистику потерь, но источники, которым это известно, сообщают, что количество раненых солдат, ожидающих протезирования ног, превышает 10 тысяч человек.

Как и многие волонтерские группы, которые помогают Украине после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, Kind Deeds начали с того, что сделали все, что могли.

На второй день войны Рубцов, работавший в сфере недвижимости в Майами после переезда из родного Кременчуга в 2015 году, купил билет на самолет до польского Кракова, где он занимался эвакуацией мирных жителей Украины, оказавшихся в зоне боевых действий.

"Первым нашим проектом была аренда трех 50-местных автобусов. В течение двух месяцев мы вывозили людей из Киева, Ирпеня и Бучи", - сообщил Рубцов.

По его словам, переход к помощи солдатам в обеспечении протезов произошел случайно.

"Эвакуированные почти все были матерями с детьми, а одной маленькой девочке из Бучи ампутировали руку, ее отец погиб. У нас не было опыта организации протезирования, но благодаря ей мы научились этому процессу и после этого начали помогать солдатам", - поделился волонтер.

Организация в большинстве случаев помогает воинам, которые наступили на противопехотные фугасы. Он отметил, что в среднем на одного солдата тратят 20 тысяч долларов, включая транспорт, жилье, медицинские расходы и непредвиденные расходы. Это больше, чем если бы солдат снабжали протезами ближе к дому, но Рубцов говорит, что опыт является частью процесса.

"Смена обстановки помогает ребятам морально расслабиться и быстрее прийти в себя. Мы возим их на концерты, в школы, встречаемся с американскими ветеранами, катаем на велосипедах по Центральному парку на новых протезах, и они возвращаются в Украину другими людьми", - сказал он.

При этом Рубцов указал, что примерно половина украинских военнослужащих, получивших протезы, вернулись на военную службу, а некоторые из них уже снова участвуют в боевых действиях на передовой.

До конца войны в подобной ситуации окажутся еще тысячи украинских солдат. В отчете Human Rights Watch от 13 июня рекомендовалось "всем сторонам вооруженного конфликта в Украине отказаться от применения противопехотных мин, и уничтожать те, которые есть в наличии".

Украина обезвреживает некоторые мины, заложенные ею в 2022 году, когда были опасения, что десантные операции могут быть нацелены на прибрежные города, включая Одессу. Украинские волонтеры также уничтожают российские мины на территориях, которые удалось освободить от российских оккупантов Харьковской и Херсонской областях.

Однако перед контрнаступлением Украины Россия заложила дополнительные мины вдоль 600-километровой линии фронта, которая тянется от берега Днепра через Запорожскую, Донецкую и Луганскую области вплоть до российской границы на востоке. Многие российские мины, установленные вдоль реки, были смыты наводнением после аварии на дамбе в Новой Каховке 6 июня. До сих украинцев предостерегают от купания на черноморских пляжах, где все еще могут быть выброшеные боеприпасы.

Самая острая опасность от мин – не для мирных жителей, а для солдат, прощупывающих оборонительные рубежи России. Несмотря на предоставление MRAP западного производства, украинские солдаты продолжают получать травмы.

Лечение украинцев в Европе - что известно

В министерстве внутренних дел Германии сообщили, что около 750 раненых украинцев были доставлены в Германию для лечения за время войны. В Европе в общей сложности находятся около 2250 пациентов из Украины.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в феврале заявил, что 2,5 тысячи украинских защитников смогут проходить лечение и реабилитацию в его стране.

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