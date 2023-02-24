Соответствующее предложение во время встречи с президентом Украины озвучил премьер-министр Польши.

2,5 тыс. украинских защитников смогут проходить лечение и реабилитацию в Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сегодня в Киеве.

"Есть предложение от премьер-министра по 2,5 тыс. наших военных - они могут получать помощь по лечению и реабилитации в Польше. Я очень благодарю", - сказал Зеленский.

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По словам президента, сегодня они с Моравецким посетили один из киевских госпиталей, где проходят лечение раненые защитники Украины.

"Действительно, пока идет война, мы должны усиливаться такими партнерами и такими возможностями. Я уверен, что это останется в истории народов доброй памятью", - отметил глава государства.

Лечение военных за рубежом

В июле прошлого года стало известно, что Украина договорилась с Польшей о лечении раненых украинских военных. Тогда отмечалось, что Минобороны работает с ЕС по совместным программам по оказанию помощи в лечении военных, также проводится работа по налаживанию контактов отдельно с каждой страной.

Украина с начала полномасштабного вторжения российских войск получила от западных партнеров лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования на 11 млрд грн.

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