2,5 тыс. украинских защитников смогут проходить лечение и реабилитацию в Польше.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сегодня в Киеве.
"Есть предложение от премьер-министра по 2,5 тыс. наших военных - они могут получать помощь по лечению и реабилитации в Польше. Я очень благодарю", - сказал Зеленский.
По словам президента, сегодня они с Моравецким посетили один из киевских госпиталей, где проходят лечение раненые защитники Украины.
"Действительно, пока идет война, мы должны усиливаться такими партнерами и такими возможностями. Я уверен, что это останется в истории народов доброй памятью", - отметил глава государства.
Лечение военных за рубежом
В июле прошлого года стало известно, что Украина договорилась с Польшей о лечении раненых украинских военных. Тогда отмечалось, что Минобороны работает с ЕС по совместным программам по оказанию помощи в лечении военных, также проводится работа по налаживанию контактов отдельно с каждой страной.
Украина с начала полномасштабного вторжения российских войск получила от западных партнеров лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования на 11 млрд грн.