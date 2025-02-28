Ученые создали сканер, который может изменить методы диагностики рака груди

По словам ученых, их разработка может привести к тому, что пациентки будут подвергаться меньшему количеству операций и получать более индивидуально подобранное лечение.

Новый сканер, который способен отличать опухолевый материал от здоровой ткани более точно, чем другие существующие методы, может изменить методы диагностики и лечения рака молочной железы, пишет The Independent.

Отмечается, что сканер Field Cycling Imager (FCI) разработали ученые из Абердинского университета в сотрудничестве с NHS Grampian. Результаты его испытаний и исследований опубликованы в журнале Nature Communications Medicine.

По словам ученых, их разработка может привести к тому, что пациентки будут подвергаться меньшему количеству операций и получать более индивидуально подобранное лечение. Они использовали прототип сканера для исследования тканей молочной железы пациентов с недавно диагностированным раком.

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Выяснилось, что Field Cycling Imager способен отличить опухолевый материал от здоровой ткани с большей точностью, чем существующие методы МРТ. Ученые отметили, что с помощью сканера можно выявить ранее не обнаруживаемую инвазию раковой опухоли.

"Мы обнаружили, что изображения, полученные с помощью FCI, могут более точно характеризовать опухоли молочной железы. Это означает, что можно улучшить план лечения пациентов, повысив точность процедуры биопсии за счет более точного определения типа и расположения опухолей, а также сократив количество повторных операций, так что потенциальное влияние этого на пациентов действительно необычайно велико", - сказал старший научный сотрудник отдела биомедицинской физики и ведущий автор исследования доктор Лайонел Брош.

Ученые поделились с журналистами, что Field Cycling Imager происходит от МРТ, но может работать при сверхнизких магнитных полях. Благодаря этому можно увидеть, как органы поражаются болезнями.

В издании объяснили, что принцип действия FCI похож на МРТ. Тем не менее он действует как несколько сканеров в одном и может извлекать множество различных типов информации о тканях. Более того, сканер может обнаруживать опухоли без необходимости вводить в организм краситель, который вызывает аллергические реакции и повреждение почек у некоторых пациентов.

Консультант-радиолог из NHS Grampian доктор Джеральд Лип, который принимал участие в исследовании, добавил, что данные исследования являются многообещающими. Он уверен, что сканер в будущем сыграет важную роль в диагностике и лечении рака.

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