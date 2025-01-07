При использование искусственного интеллекта выявляли один дополнительный случай болезни на 1000 женщин.

Немецкие исследователи выяснили, что использование искусственного интеллекта при скрининге рака молочной железы увеличивает вероятность выявления заболевания. Это, по их словам, является первым реальным испытанием этого подхода, пишет The Guardian.

Ученые заявили, что они впервые протестировали ИИ в общенациональной программе скрининга и обнаружили, что он дает преимущества в реальных условиях. При этом он может помочь медикам выявлять болезнь и при обследовании с помощью компьютерной томографии, и с помощью маммографии.

"Мы могли бы улучшить уровень обнаружения без увеличения вреда для женщин, участвующих в скрининге рака молочной железы", - отметил соавтор исследования из Университета Любека в Германии Александр Каталиник, добавив, что этот подход может уменьшить загруженность рентгенологов.

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Каталиник и его коллеги проанализировали данные 461 818 женщин, прошедших скрининг рака молочной железы в период с июля 2021-го по февраль 2023 года в рамках национальной программы, нацеленной на бессимптомных женщин в возрасте 50-69 лет.

Двое рентгенологов независимо проверили сканирование всех женщин. Однако для 260 739 женщин по крайней мере один из экспертов использовал дополнительно инструмент ИИ. Он не только заметно обозначал сканы, которые считал подозрительными, но и выдавал оповещение "сети безопасности", когда сканирование, которое он оценивал как подозрительное, радиолог не признавал подозрительным. В таком случае инструмент также выделял участок сканирования, который, по его мнению, требует тщательной проверки.

Всего у 2881 женщины, участвовавшей в исследовании, был диагностирован рак молочной железы. Другими словами, один дополнительный случай рака был диагностирован на 1000 женщин, прошедших скрининг при использовании ИИ.

Другой соавтор исследования и соучредитель компании, которая разработала инструмент искусственного интеллекта, Стефан Бунк, сказал, что использование ИИ может уменьшить рабочую нагрузку для радиологов при обнаружении рака молочной железы у женщин.

Почетный профессор скрининга рака Лондонского университета королевы Марии Стивен Даффи, который не участвовал в работе, назвал результаты исследования "достоверными и впечатляющими".

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