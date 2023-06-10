За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 237 депутатов.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно противодействия незаконному обороту табачных изделий".

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 237 депутатов.

"Рада поддержала мой с коллегами законопроект о запрете продажи сигарет в duty-free, №9315, в первом чтении", - заявил он.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью разрушения схемы уклонения от обложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.

Ограничение продажи сигарет - главное

7 июня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет продажи сигарет в duty-free.

В феврале 2022 года ВР приняла закон, обязывающий производителей и импортеров платить 5-процентный акциз по продаже табачных изделий табака и промышленных заменителей табака и жидкостей для электронных сигарет вместо субъектов розничной торговли.

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