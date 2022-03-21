Существует проблема с логистикой, поскольку сегодня достаточно сложно развозить препараты из-за обстрелов и боевых действий.

В Украине около 10 тысяч аптек возобновили работу, фармацевтические заводы работают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Учреждения здравоохранения продолжают получать средства в рамках Программы медицинских гарантий. Мы не остановили эту программу, мы ее переформатировали... Мы также запустили отдельные пакеты", - отметил он.

В частности, вчера правительство одобрило пакет сохранения кадрового потенциала, который перенаправит средства тем учреждениям здравоохранения, в которых, по расчетам, не хватает денег, чтобы платить медицинским работникам заработную плату.

"Сейчас возобновили работу уже около 10 тыс. аптечных учреждений. Рассчитываем, что до конца недели этих аптечных учреждений уже будет более 12 тыс. Заводы наши фармацевтические работают... Есть проблема с логистикой, поскольку сегодня достаточно сложно развозить препараты из-за того, что происходят обстрелы и ведутся боевые действия", - пояснил министр.

Он добавил, что сейчас власть вместе с международными организациями работает над организацией постоянных гуманитарных коридоров, через которые можно доставлять лекарственные средства и крайне жизненно-важные лекарства, в частности, инсулины и другие.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение лекарственных средств, изготовленных в Беларуси.

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