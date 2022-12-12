В больницу Святого Николая мальчик попал на пятые сутки после рождения.

Во Львове спасли младенца с врожденной патологией. Малышу удалили огромную опухоль размером с голову.

По информации "Первого медицинского объединения Львова", опухоль на копчике ребенка весила полтора килограмма. Она была очень опасной.

"Образование росло вместе с ребенком и пережимало внутренние органы еще в лоне матери. Операцию выполнили хирурги детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова. Олежка - это так зовут малыша - родился с 8-см образованием в области копчика. При весе 3 200 кг, более полукилограмма весила крестцово-копчиковая тератома", - рассказали медики.

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Врожденная опухоль, которая была у мальчика, очень редкая. Такую патологию диагностируют у одного из 35 тысяч малышей. Мать ребенка узнала о наличии опухоли на 32-й неделе беременности. Младенец начали готовить операцию на пятые сутки после его рождения.

"Тератома третьего типа – самого сложного для удаления – частично располагалась также в брюшной полости Олежку. Опухоль плотно прилегала к тазовым органам ребенка, прямой кишке и мышечным комплексам, которые ее фиксируют. Чтобы прямая кишка у мальчика полноценно функционировала, врачи "ювелирно" удалили опухоль и частично сохранили мышечные ткани. Если при рождении Олежик весил 3 200 кг, после удаления образования – 2 500 кг", - добавили медики.

Сейчас ребенок хорошо себя чувствует. Операция прошла успешно.

Лечение в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинских детей, потерявших конечности из-за войны, лечить будут в США. Дом и посольство собирают информацию о детях, которые получили минно-взрывные травмы. После определения медицинского учреждения, которое примет семью в США, будут организованы видео конференции между украинскими и американскими врачами, чтобы подготовить ребенка и транспортировать.

Летом стало известно, что львовские врачи вернули с "того света" раненую женщину из Донбасса. Она потеряла сына и мужа, медики чудом ее спасли. Кроме этого, в Днепре медики спасают военных от ампутаций. Они собирают героев чуть ли не"по частям".

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