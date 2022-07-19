Первая семья, которая воспользовалась программой, пострадала от обстрелов на вокзале в Краматорске.

Украинские дети, потерявшие конечности из-за войны, поедут на лечение в США.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в своем Telegram.

"Сегодня совместно с инициаторами - Украинским Домом в Вашингтоне и посольством Украины в США - представила Программу протезирования американскому бизнес-сообществу, дипломатическому корпусу и представителям украинской диаспоры. Поблагодарила за инициативу, которая дает нашим детям, пережившим невыразимый ужас и страдания, не только физическое восстановление - они получают шанс на достойную, безбарьерную жизнь", - подчеркнула Зеленская.

Первая семья, которая воспользовалась программой, – это семья Степаненко. Они попали под обстрел оккупантов на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска.

"Мама Наталья потеряла одну ногу, а ее дочь Яна обе. Сегодня Наталья уже приспосабливается к новому протезу, а Яна готовится к протезированию в ближайшее время", – рассказала первая леди.

По словам жены президента, Украинский Дом и посольство собирают информацию о детях, получивших минно-взрывные травмы. После определения медицинского учреждения, которое примет семью в США, будут организованы видео конференции между украинскими и американскими врачами, чтобы подготовить ребенка и транспортировать.

"Верю, что вместе мы вернем детям детство, которое у них отобрали россияне. Возможность играть в футбол, рисовать, обниматься. Верю, что победим в войне за украинских детей", - подытожила Зеленская.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине выросло число раненых детей в результате полномасштабного вторжения РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: