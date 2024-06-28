По словам Виктора Ляшко, под такой риск подпадают большинство стран мира, а особенно те, где есть вооруженные конфликты.

В Министерстве здравоохранения предупреждают о глобальном дефиците медицинских работников разной специальности в Украине к 2030 году. Об этом в комментарии Коммерсант украинский сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, стратегия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года. При этом под риск подпадают большинство стран мира, а особенно те, где есть вооруженные конфликты.

"Врачей готовят не год или два. Мы говорим о шести годах дипломной подготовки, интернатуре и профессиональном развитии во время всей профессиональной жизни. И сейчас мы понимаем, что уже на следующий год должны сделать государственный заказ для обучения в наших медицинских университетах того количества врачей, которое мы будем выпускать в 2030, 2031 и 2032 годах для того, чтобы пополнить возможный дефицит кадров, который может возникнуть", - рассказал Ляшко. Видео дня

Он подчеркнул, что Минздрав тесно сотрудничает с Минсоцполитики в создании демографической стратегии для того, чтобы понимать количество украинцев, которое будет проживать на территории Украины, и их возрастную категорию.

"То есть, будут ли это люди пожилого возраста, или молодое поколение, или же новорожденные. Мы это делаем для того, чтобы понимать коэффициент населения по каждой категории. И для этого также будет определенная специфика в той специальности, в которой мы будем направлять на интернатуру", - сказал чиновник.

Ляшко также уточнил, что сейчас нельзя говорить, в каких регионах страны больше всего не хватает врачей из-за того, что страна находится в военном положении и происходит постоянная миграция в том числе из-за мобилизации и из-за того, что Минздрав приглашает работать вахтовым методом.

"Мы не можем сравнивать наличие медицинских работников в 30 км от линии фронта, и, например, в Закарпатской области. Совсем другие специфики. И поэтому, мы не можем говорить то, что где-то не хватает по регионам. Мы говорим в целом, обо всем количестве украинцев, которое проживает, на ту нагрузку, которая есть, и смотрим дальше по госпитальной сети", - резюмировал министр.

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