Есть две похожие эмоции, которые часто путают-тревога и страх.

Психологи дали объяснение, как человеку определить, стоит ли обращаться к врачу через тревожности.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Психологическая поддержка".

"Стоит отметить, что есть две похожие эмоции, которые часто путают – тревога и страх. Но они существенно различаются", – объясняют психологи.

Как объясняют эксперты, страх – это то, что человек испытывает прямо сейчас как реакцию на происходящие события, тогда как тревога касается событий в прошлом или будущем, которые люди переносят на нынешний момент. Например, если вы встретили в лесу медведя, то чувствуете реальную опасность здесь и сейчас, – это страх. А если вы собрались в лес за ягодами, но думаете о том, что можете встретить медведя, и это портит вам настроение – это тревога.

"Мы привыкли говорить, что страх, злость, тревога и тому подобное – негативные эмоции, что-то плохое. Однако на самом деле, это нормальные чувства, они важны и полезны для человека, как и любые другие. Вплоть до того момента, когда человек полностью погружается в эту тревогу, ему становится сложно переключаться с мыслей о прошлом или будущем на нынешний момент, когда он перестает замечать, что на самом деле находится в безопасном месте и никакой угрозы нет. Так возникает тревожность", – рассказывают психологи.

Впрочем, постепенно тревога начинает контролировать жизнь человека настолько, что мы не можем в одиночку с ней справиться. Человек находится в состоянии тревожности и вроде бы хотел бы избавиться от этого ощущения, начинает с ним бороться. А значит – еще больше тревожиться.

"Однако еще раз подчеркиваем: тревога – эмоция, свойственная всем людям без исключения, независимо от профессии, материального состояния, пола, возраста. Поэтому с тревогой надо не бороться, а "находить общий язык", чтобы она не мешала активной жизни", – говорят психологи.

Как можно "договориться" со своей тревожностью

Тревожность можно направить в творческое направление. Если вас тревожит определенная ситуация, представьте, что вы уже находитесь в ней, и разработайте план действий.

С началом войны мы все испытывали тревожность. Ведь это ситуация, в которой очень трудно разработать четкий план действий. Но помогает, если вы четко понимаете, что вы делаете в гипотетической ситуации А, B и С. Когда звучат сирены, я проверяю, выключена ли газовая плита, беру вещи из конкретного места, собираю ребенка и отправляюсь в укрытие. Это может быть жутко, но попробуйте составить план действий на худший сценарий. Если у вас будут ответы на эти вопросы – будет меньше тревожных мыслей.

Тревога – это маркер: может быть какая-то опасность, но я имею время к ней подготовиться или имею возможность совсем ее избежать. Тогда тревога спадает.

Как определить, "здоровая" ли у человека тревожность и стоит ли обращаться за помощью

Надо задать себе вопрос: моя главная проблема в жизни – чувство тревоги и страха? Если ответ положительный, это означает, что в 99% таких случаев человек однозначно нуждается в помощи специалиста, а иногда и не одного.

Тревога может вызывать физиологический отклик организма – тремор конечностей, дрожание голоса, учащенное сердцебиение, бросание в пот, озноб и тому подобное. Если мы тревожимся постоянно и бесконтрольно, организм начинает работать неправильно, что может привести к серьезным нарушениям здоровья.

Меняется качество жизни, нарушается сон (бессонница или постоянная нехватка сил) и питание (человек бесконтрольно потребляет пищу или перестает есть вообще). Падает иммунитет, мы начинаем постоянно чем-то болеть. Последствия для организма могут быть разными, к тому же не всегда мы соотносим их с внутренним уровнем тревожности.

Поэтому когда мы "ловим себя на ощущении тревоги, страха и вообще каких-либо эмоций, стоит отслеживать свои физиологические реакции на них. Сначала это может быть сложно, но со временем человек начнет замечать такие проявления скорее, а значит – чувствовать момент, когда надо углубиться в себя, понять свои чувства, докопаться до причины и быстро среагировать.

В то же время психологи призывают, что не стоит ждать сложных негативных последствий, чтобы обратиться к специалисту. Это можно сделать в любой момент, когда будете чувствовать такую потребность – интернет-платформа психологической помощи "Расскажи мне" работает круглосуточно. Для получения помощи нужно кратко описать свой запрос и отправить заявку через сайт. Консультации проводятся бесплатно в режиме онлайн.

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